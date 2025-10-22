به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که گمانهزنیها درباره آینده وحید هاشمیان روی نیمکت پرسپولیس شدت گرفته، تمرینات این تیم در آستانه بازی مقابل ذوبآهن همچنان زیر نظر سرمربی فعلی و دستیارانش در حال برگزاری است.
با وجود فضای پرحرفوحدیث پیرامون تغییر احتمالی کادر فنی، بازیکنان پرسپولیس نیز مانند هواداران در انتظار تصمیم نهایی مدیران باشگاه هستند. در همین حال، امید عالیشاه کاپیتان تیم، نقش مهمی در حفظ آرامش رختکن ایفا کرده و تلاش کرده است تمرکز بازیکنان تنها بر آمادهسازی برای مسابقه پیشرو باشد.
عالیشاه که به واسطه باتجربه بودن و کاپیتانی اش رابطهای نزدیک و حرفهای با هاشمیان دارد، با تأکید بر نظم و همدلی در تیم، اجازه نداده فضای حاشیهای به تمرینات سرایت کند.
او از همتیمیهایش خواسته تا تمام توان خود را روی عملکرد فنی و موفقیت مقابل ذوبآهن بگذارند تا تیم بدون تنش در مسیر مسابقات پیشرو حرکت کند.
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و ذوب اهن اصفهان ساعت ۱۷ روز جمعه دوم آبان ماه در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار میشود.
