به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که نیمکت پرسپولیس به یکی از داغترین موضوعات فوتبال ایران تبدیل شده، تصمیمگیری درباره سرمربی آینده این تیم در حالی که وحید هاشمیان همچنان تیم را تمرین میدهد به نقطهای حساس رسیده است. مدیران باشگاه علاوه بر امیدواری به بازگشت یکی از سرمربیان قبلی باید منتظر نتیجه بازی با ذوب آهن باشند.
اوسمار وقت دوباره خواست
هیئت مدیره باشگاه با نظر مستقیم پیمان حدادی و تأیید مالک باشگاه، مذاکرات با اوسمار را بهصورت جدی دنبال میکند. مالکان باشگاه نیز در گفتگو با پیمان حدادی رئیس هیئت مدیره تأکید کرده که هیچ مانعی برای پرداخت هزینههای این انتقال وجود ندارد. اختلاف مالی حدود نیم میلیون دلار میان دو طرف تقریباً برطرف شده و قرارداد پیشنهادی تا پایان فصل با قابلیت تمدید برای یک سال دیگر به انتخاب سرمربی تنظیم شده است.
با این حال اوسمار که در ابتدا در مهلت ۴۸ ساعته پاسخ مثبت خود را اعلام کرده بود، اکنون سه روز زمان اضافه خواسته تا جزئیات نهایی قرارداد را بررسی کند. همین مسئله باعث شده هیئت مدیره فعلاً در حالت انتظار قرار گیرد و تصمیم نهایی را به روزهای آینده موکول کند.
بازگشت احتمالی یحیی؟
در کنار روند مذاکرات با اوسمار، برخی مدیران باشگاه نگاه دیگری دارند. در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات با سرمربی برزیلی، آنها قصد دارند به سراغ یحیی گلمحمدی بروند. سرمربی سابق پرسپولیس که در حال حاضر هدایت فولاد خوزستان را بر عهده دارد. گلمحمدی هنوز نسبت به این شایعات واکنشی نشان نداده، اما در فضای مدیریتی باشگاه پرسپولیس، بازگشت او یکی از گزینههای جدی در صورت شکست مذاکرات خارجی محسوب میشود.
فرصت آخر برای هاشمیان
در همین حال، وحید هاشمیان همچنان روی نیمکت پرسپولیس حضور دارد و تیم را برای بازی حساس مقابل ذوبآهن آماده میکند. گفته میشود در صورت پیروزی در این دیدار، او حداقل تا بازی بزرگ برابر تراکتور در سمت خود باقی خواهد ماند. نتیجه آن مسابقه نیز میتواند در تعیین سرنوشت نهایی نیمکت پرسپولیس نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۷ روز جمعه در ورزشگاه شهرقدس برگزار میشود و پس از سوت پایان مسابقه تکلیف نیمکت این تیم مشخص میشود.
