گلعلیزاده: تالاب گاوخونی به دلیل سوءمدیریت کانون گردوغبار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش گل‌علیزاده صبح پنجشنبه در نخستین کنفرانس تازه‌های علمی آلاینده‌های زیست‌محیطی و تأثیرات متقابل آن بر سلامت جامعه که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست، اظهار کرد: این حساسیت‌های ارزشمند از سوی جامعه علمی و فعالان محیط زیست، مانع عادی‌سازی معضل آلودگی می‌شود و به ما کمک می‌کند تا با جدیت بیشتری به حل این چالش‌ها بپردازیم.

ثبت ۲۰۶۶ مرگ منتسب به آلودگی هوا در اصفهان

وی با اشاره به تناقض‌های موجود در آمار ارائه‌شده درباره مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا، گفت: بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت، مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا در شهر اصفهان از یک هزار و ۸۵۶ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۲ هزار و ۲۲ مورد در سال ۱۴۰۲ و ۲ هزار و ۶۶ مورد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

مدیرکل حفاظت محیطزیست اصفهان خاطرنشان کرد: این آمار صرفاً به ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در میان بزرگسالان مربوط می‌شود.

گل‌علیزاده افزود: خسارت اقتصادی ناشی از این مرگ‌ومیرها در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۱۰ میلیون دلار برآورد شده است.

به گفته وی، همچنین برخی گزارش‌ها که بر پایه مطالعات بانک جهانی تهیه شده تعداد کل مرگ‌ومیرهای سالانه منتسب به آلودگی هوا در کشور را بین ۴۰ تا ۵۰ هزار مورد تخمین زده است که خسارتی حدود هشت میلیارد دلار به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان با تأکید بر نقش سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان مدعی‌العموم در حوزه محیط زیست، گفت: ما با آغوش باز از نقدهای سازنده استقبال می‌کنیم زیرا معتقدیم حل معضل آلودگی هوا وظیفه‌ای همگانی است، همان‌طور که در اصل پنجاهم قانون اساسی نیز به حفاظت از محیط زیست به‌عنوان وظیفه عمومی تأکید شده است.

گل‌علیزاده با اشاره به سوابق اجرایی خود در سازمان حفاظت محیط زیست، شامل سه سال ریاست مرکز ملی هوا، افزود: به‌خوبی با مسائل و دلایل ریشه‌ای آلودگی هوا آشنا هستم و می‌دانم که برای حل این معضل، ابتدا باید شجاعت مواجهه با واقعیت‌ها را داشته باشیم.

۹۴ درصد انرژی کشور از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود

وی با تشریح وضعیت آلودگی هوای اصفهان، اظهار کرد: ۷۷ درصد صنایع استان در محدوده‌ای به وسعت تنها هشت درصد خاک این استان متمرکز شده است؛ همچنین، ۹۴ درصد انرژی کشور از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود که به‌طور مستقیم به انتشار آلاینده‌ها منجر می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اضافه کرد: حتی اگر تمام صنایع استانداردها را رعایت کنند، اثرات تجمعی این حجم از انتشار آلاینده‌ها همچنان به آلودگی هوا دامن می‌زند.

گل‌علیزاده با بیان اینکه مدیریت باد، موضوعی علمی است، افزود: شرایط جوی نامناسب، به‌ویژه نبود باد با سرعت کافی حداقل پنج متر بر ثانیه در نیمه دوم سال، تهویه طبیعی هوا را در اصفهان مختل کرده و میانگین سرعت باد در این دوره به ۰.۸ متر بر ثانیه کاهش یافته است و این شرایط باعث انباشت آلاینده‌ها در شهر می‌شود.

فرونشست تهدیدی به مراتب جدی‌تر از آلودگی هواست

وی در ادامه به معضل فرونشست زمین به‌عنوان تهدیدی به‌مراتب جدی‌تر از آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: آلودگی هوا در بلندمدت قابل‌کنترل است اما فرونشست پدیده‌ای برگشت‌ناپذیر است که خسارات آن غیرقابل جبران خواهد بود.

گل‌علیزاده با تأکید بر لزوم توجه به سایر مشکلات زیست‌محیطی استان، از جمله خشکسالی و کمبود آب، افزود: تالاب گاوخونی که شاخصی برای ارزیابی مدیریت منابع آب است، به دلیل سوءمدیریت و خشکسالی مداوم به کانون گردوغبار تبدیل شده است.

وی هشدار داد: در حال حاضر ۶.۶ میلیون هکتار کانون بحرانی گردوغبار در کشور و ۱.۲ میلیون هکتار در استان اصفهان وجود دارد که بخشی از آن نتیجه پنج سال خشکسالی مداوم و بخشی دیگر ناشی از سوءمدیریت منابع آب است.

مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان با انتقاد از عدم تغییر رفتار در مواجهه با بحران آب تصریح کرد: در هتل‌ها و خانه‌های اصفهان همچنان شاهد مصرف بی‌رویه آب هستیم. این نشان می‌دهد که بحران آب هنوز به باور عمومی تبدیل نشده است.

وی از پیگیری‌هایی برای ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف آب از طریق وزارت گردشگری و سازمان محیط زیست خبر داد و گفت: باید بپذیریم که استان اصفهان در شرایط ویژه‌ای قرار دارد.

گل‌علیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های در دست اقدام برای کاهش آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: طرح برقی کردن خودروهای سرویس کارکنان، به‌ویژه در مسیرهای منتهی به پالایشگاه‌ها و صنایع بزرگ، در قالب یک توافق سه‌جانبه با شهرداری و صنایع در حال پیگیری است. همچنین، اسقاط خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده در دستور کار قرار دارد و از هفته آینده گشت‌های نظارتی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و صنایع برای شناسایی و توقف فعالیت واحدهای آلاینده آغاز خواهد شد.

وی افزود: سند کاهش آلودگی هوای شهر اصفهان تهیه شده و دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نکنند، به دادستانی معرفی خواهند شد زیرا سلامت مردم خط قرمز ماست.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست اصفهان تأکید کرد: از ۳۰ میلیون خودرو در کشور، ۱۷ میلیون خودرو فرسوده هستند و ۸۰ درصد ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز فرسوده است و این خودروها، به‌ویژه خودروهای دیزلی، نقش مهمی در انتشار ذرات معلق دارند.

گل‌علیزاده ابراز کرد: برای حل این مشکل، باید به سمت ارتقای استاندارد سوخت و خودروها، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک حرکت کنیم.

وی با اشاره به نقش سوخت‌های فسیلی در آلودگی، گفت: حتی گاز که نسبت به سایر سوخت‌های فسیلی آلایندگی کمتری دارد، در صورت مدیریت نادرست به انتشار آلاینده‌ها منجر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این کنفرانس از دبیرخانه دائمی کنفرانس سلامت و محیط‌زیست در استان اصفهان با حضور استاندار، مدیرکل مدیریت بحران استانداری و شماری از اساتید دانشگاه علوم پزشکی و فعالان محیط‌زیست و سلامت رونمایی شد.