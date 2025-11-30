۵۶ هزار خودروی فرسوده در سه سال گذشته در اصفهان اسقاط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم چولمقانی عصر یکشنبه در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای اصفهان اظهار کرد: در هشت ماهه امسال هیچ استانی به اندازه اصفهان در برخورد قاطع با خودروهای دودزا، فاقد معاینه فنی و متخلف طرح زوج‌وفرد عمل نکرده است.

وی تأکید کرد: استان اصفهان در سال جاری پیشتاز برخورد با عوامل آلاینده خودرویی در کشور بوده است.

معاون عملیات پلیس راهور اصفهان خاطرنشان کرد: در هشت ماهه امسال ۱۶ هزار و ۴۳۹ دستگاه خودروی فرسوده به مراکز اسقاط ارسال شده و در سه سال گذشته بیش از ۵۶ هزار خودرو و موتورسیکلت فرسوده در اصفهان از رده خارج شده که این رقم در مقایسه با سایر استان‌ها بی‌نظیر است.

سرهنگ چولمقانی از تغییر اساسی در رویه ترخیص وسایل نقلیه رسوبی (توقیفی) خبر داد و گفت: اکنون هیچ خودرو یا موتورسیکلت توقیفی از پارکینگ راهور به چرخه تردد بازنمی‌گردد و مستقیم به مراکز اسقاط منتقل می‌شود.

معاون عملیات پلیس راهور اصفهان همچنین تأکید کرد: ارائه هرگونه خدمت راهنمایی و رانندگی اعم از شماره‌گذاری، تعویض پلاک و ترخیص، به خودروهای فاقد معاینه فنی معتبر ممنوع است.

وی با اشاره به افزایش ۳۲۹ درصدی برخورد با تخلفات آلاینده مانند دودزا بودن، نداشتن معاینه فنی و تخلف زوج‌وفرد اظهار کرد: این میزان افزایش حتی از تهران نیز بالاتر است و نشان‌دهنده عزم جدی پلیس راهور اصفهان در کاهش آلودگی هواست.

سرهنگ چولمقانی ضمن تقدیر از همکاری دستگاه قضائی، شهرداری و محیط زیست، ابراز کرد: تأمین پلاک ملی کافی برای اجرای سریع‌تر طرح جایگزینی خودروهای فرسوده ضروری است.