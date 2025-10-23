توقف موقت مازوت سوزی نیروگاه منتظری؛ نجات اصفهان نیازمند اقدام جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشهفروش صبح پنجشنبه در نخستین کنفرانس تازههای علمی آلایندههای زیست محیطی و تأثیر متقابل آن بر سلامت جامعه با بیان اینکه بیتوجهی به اخطارهای زیستمحیطی میتواند شرایط کنونی را به بحرانی جدی تبدیل کند، اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی تأثیرات آلودگی هوا بر سلامت عمومی و ارائه راهکارهای علمی برای مقابله با چالشهای زیستمحیطی برگزار شده است.
وی تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی باید بهصورت بیستوچهار ساعته و مستمر شرایط زیستمحیطی را پایش کنند. ما باید اخطارها و هشدارهای لازم را بهموقع صادر کنیم تا از تبدیلشدن مسائل زیستمحیطی به بحران جلوگیری شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به تجارب موفق مدیریت بحران در دوران کرونا، افزود: در آن دوره، پروتکلهای بهداشتی وزارت بهداشت و همکاری ستادهای استانی مدیریت بحران، شرایط را بهگونهای مدیریت کرد که تمامی شئونات زندگی، از تردد در جادهها تا مناسبتهای اجتماعی، بر اساس این پروتکلها شکل گرفت.
شیشه فروش اضافه کرد: این تجربه نشان داد که با برنامهریزی علمی و منسجم میتوان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.
وی با اشاره به اینکه در این نشست اساتید دانشگاه علوم پزشکی با ارائه گزارشهای علمی، تأثیرات مخرب آلودگی هوا بر سلامت عمومی را تشریح کردند، ادامه داد: بر اساس جمعبندی این جلسه، آلودگی هوا به افزایش شیوع برخی بیماریها منجر شده و سلامت عمومی را بهطور جدی تهدید میکند و ضرورت دارد که نتایج این نشست در قالب یک بسته علمی، شامل مقالات و پایاننامهها، تدوین و به مقامات استانی و کشوری ارائه شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: این بسته علمی باید به اطلاع وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست و مقامات ارشد کشور از جمله رئیسجمهوری برسد تا اقدامات لازم برای رفع مشکلات زیستمحیطی، بهویژه در حوزه آب و هوا انجام شود.
شیشهفروش با اشاره به چالشهای زیستمحیطی استان، از جمله کمآبی، خشکسالی و فرسایش بادی، اظهار کرد: اصفهان با یک میلیون و پانصد هزار هکتار کانون فرسایش بادی مواجه است که گردوغبار را تشدید میکند. برای کاهش این اثرات، تأمین حقآبه زایندهرود و تالاب گاوخونی ضروری است.
وی افزود: مطالعات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نشان میدهد که جریانیافتن آب در زایندهرود میتواند بهتدریج اثرات فرسایش خاک را کاهش دهد. این موضوع باید بهطور جدی از سوی وزارت نیرو پیگیری شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین از توقف موقت مازوتسوزی در نیروگاه منتظری طی روزهای اخیر خبر داد و گفت: در حال حاضر هفت واحد این نیروگاه از گاز استفاده میکنند اما در ماههای پیش رو، باید نظارتهای دقیقتری اعمال شود تا از بازگشت به سوختهای آلاینده جلوگیری شود.
لزوم بهسازی واحدهای آجرپزی اطراف اصفهان
شیشه فروش با تاکید بر لزوم انتقال واحدهای آلاینده مانند کورههای آجرپزی و کارگاههای ریختهگری به خارج از شهر اصفهان و نوسازی این واحدها، خاطرنشان کرد: شیشهفروش با اشاره به وجود بیش از ۳۰۰ کوره آجرپزی در استان اعلام کرد که ۴۴ واحد از این کورهها تعطیل شده و مابقی باید بهسازی شوند.
وی خواستار تسریع در اجرای سند جامع کاهش آلودگی هوا شد که در آن ۷۲ وظیفه به ۱۶ دستگاه اجرایی محول شده است و تأکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت نفت و شرکت ملی گاز باید به تعهدات خود عمل کنند. این جلسه میتواند با ارائه گزارشهای علمی به کارگروه ملی آلودگی هوا، خواستار اجرای طرحهای کاهش آلودگی در اصفهان شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار کرد: حقآبه زیستمحیطی زایندهرود و تالاب گاوخونی، که سالانه ۱۷۶ میلیون مترمکعب است، باید تأمین شود. خشکی زایندهرود در تابستانی که گذشت، باعث برگریزان زودهنگام درختان حاشیه رودخانه شد که این موضوع نهتنها به محیط زیست آسیب میرساند بلکه سلامت عمومی را تهدید میکند.
زمان اقدام و عمل برای کاهش آلودگی هوای اصفهان است
شیشهفروش با قدردانی از خیران و اساتید حاضر در جلسه، نقش آنها را در کمک به مدیریت بحرانهای زیستمحیطی ستود و گفت: استان اصفهان با داشتن خیران و انجمنهای مردمنهاد فعال، همواره در مدیریت بحرانهای ملی پیشرو بوده است و این جلسه نشاندهنده عزم جدی این گروهها برای کمک به دولت در حل مشکلات زیستمحیطی است.
وی افزود: ما باید از تجارب دوران کرونا درس بگیریم. در آن زمان، آموزشهای مجازی، خریدهای اینترنتی و رعایت پروتکلهای بهداشتی بهعنوان راهکارهای جدید معرفی شدند. امروز نیز باید با بهرهگیری از فناوریهای نوین و نوآوریهای علمی، راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوا و احیای منابع طبیعی ارائه کنیم.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تأکید کرد: امروز زمان عمل است. نظام مسائل استان مشخص شده و راهکارها نیز تدوین شده است؛ اکنون وظیفه دستگاههای مسئول است که با جدیت این راهکارها را اجرا کنند تا سلامت مردم و محیط زیست تضمین شود.
