غلامرضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه مرکز آمار ایران در سرشماری کشاورزی سال گذشته داده‌های مفصلی جمع‌آوری کرده که نتایج آن چند ماه پیش منتشر شد، اظهار کرد: این داده‌ها در درگاه ملی آمار به‌صورت تفصیلی در دسترس است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از اطلاعات مرتبط با کم‌آبی در حوزه وزارتخانه‌های مربوطه تولید می‌شود، افزود: با وجود این، ما در سرشماری کشاورزی به نتایج مهمی دست یافتیم.

رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: کم‌آبی تأثیرات عمیقی بر فرونشست زمین، تغییر چهره برخی روستاها به‌دلیل مهاجرت و تنوع و نوع محصولات کشاورزی در استان اصفهان گذاشته است.

گودرزی از اعلام آمار در این رابطه خودداری کرد و افزود: جزئیات این داده‌ها در درگاه مرکز آمار موجود است و پژوهشگران و سیاست‌گذاران می‌توانند برای تحلیل‌های خود به آن مراجعه کنند.

وی ادامه داد: ما بخشی از اطلاعات را به‌صورت عمومی منتشر می‌کنیم اما داده‌های حساس‌تر پس از نهایی شدن طرح‌های آماری در اختیار پژوهشگران و سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد.

نظام آماری ثبتی مبنا عمده مشکلات این حوزه را برطرف می‌کند

رئیس مرکز آمار ایران درخصوص چالش‌های این مرکز از جمله کمبود بودجه و ایده‌های نوآورانه برای بهبود عملکرد، به رویکردهای جدید این مرکز اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌های اصلی ما حرکت به سمت نظام آماری ثبتی‌مبنا است که می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی را برطرف کند.

گودرزی اضافه کرد: همچنین در حال بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی هستیم تا روش‌های آماری خود را بهبود دهیم و تنوع بیشتری در آن‌ها ایجاد کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی افزود: مرکز آمار محل تبادل ایده‌هاست. از پژوهشگران، نخبگان و رسانه‌ها دعوت می‌کنیم ایده‌های خود را برای بهبود روش‌های آماری با مرکز در میان بگذارند. ما از هر پیشنهادی که به بهینه‌سازی فرآیندها کمک کند استقبال می‌کنیم.

رئیس مرکز آمار ایران در واکنش به انتقادات گسترده کارشناسان درباره شفافیت داده‌ها، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند آمار تورم گفت: انتقادات گسترده‌ای وجود ندارد و این موضوع در همه مراکز آماری دنیا طبیعی است. برای مثال حتی در کشورهایی مانند آمریکا نیز شاهد انتقاداتی به آمارها هستیم.

ریشه انتقادات آماری در نبود دقت در تعاریف آماری است

گودرزی خاطرنشان کرد: ریشه بسیاری از انتقادات به نبود دقت در تعاریف آماری یا روش‌های محاسبه برمی‌گردد. به‌عنوان مثال، تعریف بیکاری یا تورم در آمار مشخص است و وقتی این تعاریف برای مردم و کارشناسان توضیح داده می‌شود، انتقادات کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: برخی انتقادات نیز ممکن است به دلیل کاستی‌هایی باشد که ما آن‌ها را بررسی و اصلاح می‌کنیم. با این حال، بخش زیادی از انتقادات به حوزه‌هایی مربوط می‌شود که تولید آمار آن‌ها در اختیار مرکز آمار نیست و توسط نهادهای دیگر انجام می‌شود.

رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: ما همواره آماده گفت‌وگو با کارشناسان هستیم تا ابهامات را برطرف کنیم یا در صورت لزوم روش‌های خود را بهبود دهیم.