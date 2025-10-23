به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در نشست مشترک با اعضای کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، افزود: صنایع غذایی از افتخارات کشور هستند و در مقایسه با سایر حوزهها پیشرفت چشمگیری داشتهاند. بخشی از این موفقیت ناشی از نبود قیمتگذاری دستوری و انگیزه بالای فعالان این صنعت است.
وی با تأکید بر لزوم بازنگری در مقررات برای تسهیل فرآیندها افزود: سلامت مردم خط قرمز ما است و هر ضابطهای که حذف یا اصلاح آن سلامت را تهدید نکند، قابل بررسی است. از بخش خصوصی میخواهیم پیشنهادهای خود را ارائه دهند تا تصمیمگیریها سریعتر انجام شود.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ضرورت اعتماد به صاحبان برندهای معتبر گفت: صاحبان برندهای شناخته شده بیش از هر نهاد دولتی نگران کیفیت محصولات خود هستند و آینده برندشان به آن وابسته است. اگر تصمیمگیریها بر اساس سابقه و عملکرد هر برند تفکیک شود، روند کارها سرعت بیشتری میگیرد.
پیرصالحی از موافقت سازمان غذا و دارو با حذف تعدد پروانههای ساخت خبر داد و گفت: صدور پروانههای متعدد علاوه بر طولانی کردن فرآیند تولید، هزینهها را افزایش میدهد. در سامانه جدید سازمان غذا و دارو، امکان رصد فرآوردهها با یک کد شناسایی واحد مشابه نظام دارویی پیشبینی شده تا شفافیت و سرعت همزمان افزایش یابد.
وی با اشاره به لزوم نظارت هوشمند بر زنجیره تولید، اظهار کرد: باید از رویکرد سنتی صدور پروانه فاصله بگیریم و به سمت رصد الکترونیکی محصولات حرکت کنیم. در این روش، مسئول فنی کارخانه تغییرات را در سامانه ثبت میکند تا سلامت کالاها پایش شود بدون نیاز به صدور پروانه جدید.
در پایان این نشست، موضوع تجمیع پروانههای ساخت به طور رسمی مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد مرحله اجرایی آن در جلسه آینده کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با حضور رئیس سازمان غذا و دارو، آغاز شود.
