توکلی راد:بیش از ۷۰۰ پروانه کسب صنفی در تربت جام صادر شد

علی توکلی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۷۲ فقره پروانه کسب صنفی در شهرستان صادر شده است که از این تعداد ۷۵۷ فقره پروانه عادی و ۱۵ فقره پروانه ایثارگری میباشد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تربتجام گفت: در این میان، اتحادیه خواروبارفروشان با ۱۶۱ فقره پروانه و اتحادیه فروشندگان کیف، کفش، پارچه و پوشاک با ۸۳ فقره پروانه بیشترین سهم را در میان اتحادیههای صنفی شهرستان به خود اختصاص دادهاند.
وی با اشاره به اهمیت ساماندهی صنوف فاقد مجوز اظهار داشت: با راهاندازی کمیته ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب، انتظار میرود فرآیند شناسایی و تعیین تکلیف واحدهای صنفی فاقد پروانه یا دارای پروانه منقضی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
توکلی راد ضمن قدردانی از همکاری اتحادیههای صنفی و فعالان حوزه اصناف افزود: اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تربتجام با برنامهریزی دقیق و هماهنگی با اتاق اصناف در مسیر ساماندهی و شفافسازی فعالیتهای صنفی گام برمیدارد و صدور پروانههای جدید را در راستای نظمبخشی به فضای کسبوکار شهرستان ادامه خواهد داد.
