  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۱۲

رئیس اداره صمت تربت جام خبر داد:

۱۵ واحد صنفی متخلف در تربت‌جام پلمب شدند

۱۵ واحد صنفی متخلف در تربت‌جام پلمب شدند

تربت جام ـ رئیس اداره صمت شهرستان تربت‌جام از پلمب ۱۵ واحد صنفی به دلیل تخلف از مصوبات ستاد کرونا خبر داد.

علی توکلی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باتوجه به شرایط حاد ویروس کرونا و در شرایط فعلی، فقط گروه‌های شغلی یک مجاز به فعالیت هستند و گروه‌های شغلی ۲ هم تا ساعت ۱۸ عصر، اجازه فعالیت دارند، در غیر این صورت با پلمپ یک هفته‌ای و همراه با جریمه مالی مواجه خواهند شد.

عضو ستاد مقابله با کرونا تربت جام همچنین ادامه داد: همه اصناف برای اجرای دستورالعمل‌های مصوبات کرونا در شهرستان ملزم به رعایت قانون هستند و این نظارت هر روز در منطقه تشدیدتر می‌شود.

وی با تبیین رعایت دستورالعمل‌های انجام شده برای اصناف شهرستان تربت جام، از پلمب ۱۵ واحد صنفی به دلیل تخلف از دستورالعمل‌های مصوبات ستاد کرونا خبر داد.

توکلی راد افزود: چهار گروه مستقر برای حسن اجرای مصوبات کرونایی از ۲۰ آبان ماه در منطقه حضور میدانی دارند و اصنافی که تخلف کنند، علاوه بر تعطیلی یک هفته‌ای به مبلغ ۳۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان جریمه مالی خواهند شد.

رئیس اداره صمت تربت جام بیان کرد: با توجه به شرایط بحرانی کرونا در شهرستان و به خاطر حفظ سلامت جان مردم، ضرورت است همه نسبت به مصوبات ستاد کرونا همکاری لازم را داشته و در شرایط فعلی در خانه بمانند.

کد مطلب 5072616

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها