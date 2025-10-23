باقری: بخش خصوصی نگران تحریم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پیام باقری پیش از ظهر امروز پنجشنبه در دومین بزرگداشت روز ملی خرمای ایران که در اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد با تبریک روز ملی صادرات، گفت: بسیاری از کشورهای دنیا برای توسعه فعالیت‌های صادراتی خود با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. صادرات امری مهم برای اقتصاد کشور است و اشتغالزایی و تقویت تولید داخلی از جمله مزایای آن هستند که مسیر کشور را به سمت توسعه پایدار رهنمود می‌کنند بنابراین باید به صادرات به صورت جدی توجه شود.

وی ادامه داد: در گذشته تمرکز صادرات ایران بر روی مواد خام با ارزش افزوده پایین بوده و کمتر به سمت ارزش افزوده بالا حرکت کرده‌ایم که تجربه جهان نشان می‌دهد این مسیر در بلند مدت به توسعه پایدار منجر نخواهد شد.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه حرکت صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا یکی از مهم‌ترین رویکردهایی است که باید مورد توجه اقتصاد کشور قرار گیرد، افزود: این موضوع منجر به خلق ثروت بیشتر و توسعه پایدار خواهد شد لذا توسعه پایدار باید هدف ما در اقتصاد باشد.

به گفته باقری، امروزه بیش از ۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط اتفاق می‌افتد که ارزش افزوده بیشتری برای کشور خلق می‌کنند.

وی، صنعت خرما را یکی از صنایع واجد ارزش افزوده بالا برشمرد و گفت: خرما در نگاه آیینی ما جایگاه ویژه‌ای دارد اما یک صنعت مولد است که خلق ارزش در کشور را به همراه دارد لذا باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه خرما نماد سختکوشی و تلاش مردمان جنوب و جنوب شرق کشور است، اظهار کرد: سهم ما از صادرات در دنیا قابل اعتنا و متناسب با ظرفیت‌های کشور نیست، ظرفیت‌های بالقوه‌ای در کشور وجود دارد که باید آن را به فعلیت برسانیم و تمام ارکان اقتصادی کشور در این زمینه مسئولیت دارند.

باقری تاکید کرد: امروزه به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، تولید کنندگان در حال خارج شدن از رقابت پذیری هستند. تامین مالی و سرمایه درگردش مورد نیاز برای فعالان خرما یک موضوع بسیار مهم است که باید از سوی مسولان به صورت جدی پیگیری و حل شود.

وی با بیان اینکه باید بازارهای صادراتی خرمای ایران را گسترش و توسعه دهیم، تصریح کرد: ساختار اقتصادی کشور باید اصلاح شود تا با کمک توان بخش خصوصی بتوانیم این بازارها را گسترش دهیم. امروز بخش خصوصی نگران تحریم نیست و خودش را در برابر تحریم مقاوم کرده است هرچند که تحریم‌ها اثرگذارند اما آنچه بخش خصوصی را بیش از پیش آسیب پذیر کرده، بحث خودتحریمی ها است که این مسئله باید اصلاح شود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به چالش آب ادامه داد: مدیریت ناکارآمد، آب در کشور را به یک چالش مهم تبدیل کرده است. امروزه در کشور خصوصاً در خوزستان و استان‌های جنوبی علاوه بر کمبود آب، با کاهش کیفیت آب مواجه هستیم.

باقری گفت: شوری آب باعث از بین رفتن ۴ میلیون نفر نخل شده یعنی نه تنها گسترش داده نشده بلکه کوچک‌تر شده که این مساله آب بر کیفیت خرما اثر گذاشته است.

وی بیان کرد: همچنین آبیاری به روش سنتی انجام می‌شود و از روش‌های نوین استفاده نمی‌کنیم که این تبعات بسیار دارد. از جمله اینکه نخلستان‌ها دچار مرگ تدریجی می‌شوند و نخلداران ما از این بخش مهاجرت می‌کنند در نتیجه نمی‌توانیم در دنیا رقابت و برند سازی داشته باشیم.