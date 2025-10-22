به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن‌زاده ظهر چهارشنبه در دومین رویداد ملی خرمای ایران که در سازمان منطقه آزاد اروند برگژار شد، اظهار کرد: باید شاهد تغییر و تحول جدی در سیاست‌های حوزه کشاورزی و صنایع وابسته باشیم تا زمینه رشد اقتصادی کشور فراهم شود.

وی خرما را نعمتی خدادادی دانست و افزود: خرما می‌تواند برای کشور تولید ثروت کند، اما متأسفانه به دلیل نبود زیرساخت‌های اولیه، این ظرفیت عظیم رشد کافی نداشته است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه خرما از پنج محصول برتر صادراتی ایران است، گفت: شهرهای آبادان و خرمشهر به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه، دروازه جنوب ایران و مسیر اصلی توسعه صادرات خرما به شمار می‌آیند.

حسن‌زاده با بیان اینکه بزرگداشت روز ملی خرمای ایران فرصتی برای توسعه این صنعت است، افزود: با وجود ظرفیت‌های عظیم نخلستان‌ها و تلاش نخل‌داران، بررسی‌های اتاق ایران نشان می‌دهد هنوز از نظر بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولید، جای پیشرفت بسیاری وجود دارد.

وی تأکید کرد: حفظ نخلستان‌ها و افزایش بهره‌وری مستلزم رویکردی علمی و کارشناسی است و باید دانشگاه‌ها مطالعات خود را درباره کاهش اثرات شوری آب در نخلستان‌ها گسترش دهند.

حسن‌زاده با دعوت از فعالان بخش خصوصی برای توسعه مکانیزاسیون و استفاده از فناوری‌های نوین در نخلستان‌ها گفت: انتظار می‌رود انجمن ملی خرمای ایران پیشتاز فرهنگ‌سازی در گسترش فناوری در این صنعت باشد.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: بخش قابل توجهی از خرمای کشور به دلیل نبود صنایع فرآوری و تبدیلی، به صورت خام‌فروشی عرضه می‌شود، در حالی که با طراحی مشوق‌های مالی می‌توان واحدهای فرآوری و بسته‌بندی را توسعه داد و زنجیره ارزش خرما را از تولید تا صادرات تکمیل کرد.

وی افزود: در صورت تدوین سیاست‌های صادراتی هوشمندانه و حذف عوارض و محدودیت‌ها، می‌توان صادرات خرما را طی سه سال آینده دست‌کم دو برابر افزایش داد.

حسن‌زاده با تأکید بر لزوم ثبات در مقررات صادراتی گفت: ثبات در تصمیمات تجاری، انگیزه سرمایه‌گذاری و صادرات را در میان فعالان اقتصادی افزایش می‌دهد.

وی همچنین خواستار اعطای تسهیلات کم‌بهره برای به‌روزرسانی تجهیزات برداشت، بسته‌بندی و توسعه صنایع فرآوری خرما شد و افزود: همدلی فعالان این صنعت و ارتقای استانداردها می‌تواند به رونق بیشتر صنعت خرما در کشور منجر شود.