بازداشت ۴ شکارچی غیرمجاز در ایذه؛ کشف سلاح شکاری و پرندگان مهاجر

به گزارش خبرنگار مهر، صادق دقیقیان ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در جریان این عملیات، چهار قبضه سلاح شکاری از متهمان کشف شد که سه قبضه آن به‌صورت غیرمجاز نگهداری می‌شد. مجوز نگهداری سلاح چهارم نیز با قرار نظارت قضائی به حالت تعلیق درآمد.

وی افزود: همچنین تعداد قابل توجهی پرنده شکارشده از این افراد کشف و ضبط شد. پس از تشکیل پرونده قضایی، متهمان با قرار قانونی متناسب به زندان معرفی شدند و پرونده برای شناسایی سایر افراد دخیل در این موضوع در حال رسیدگی است.

دادستان ایذه با تأکید بر اهمیت برخورد قانونی با متخلفان محیط زیست، تصریح کرد: حفاظت از محیط زیست و گونه‌های جانوری از اولویت‌های دستگاه قضایی است و با هرگونه شکار غیرمجاز برخورد قاطع خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به آغاز فصل کوچ پرندگان مهاجر به منطقه از شهروندان خواست؛ هرگونه شکار غیرمجاز را در اسرع وقت به پلیس یا یگان حفاظت محیط زیست گزارش دهند تا از آسیب به گونه‌های حفاظت‌شده جلوگیری شود.