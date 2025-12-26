کشف ۳ قبضه سلاح شکاری قاچاق با همکاری پلیس امنیت در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در عملیاتی مشترک و هدفمند، یگان حفاظت محیط زیست رشت با همکاری پلیس امنیت (اطلاعات) گیلان، موفق به کشف سه قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و دستگیری سه نفر از قاچاقچیان سلاح شدند.
این عملیات در راستای مقابله با قاچاق سلاح و جرایم مرتبط با شکار غیرمجاز انجام شد و طی آن مأموران یگان حفاظت محیط زیست رشت با پشتیبانی پلیس امنیت، متهمان را شناسایی و دستگیر کردند.
محمدتقی تقیزاده، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت، با قدردانی از همکاری مؤثر پلیس امنیت استان، این اقدام را بخشی از برنامههای مشترک برای مقابله با جرایم سازمانیافته علیه محیط زیست و امنیت عمومی عنوان کرد.
وی افزود: سلاحهای کشفشده غیرمجاز و فاقد هرگونه مجوز قانونی بوده و متخلفان از آنها برای شکار غیرمجاز گونههای جانوری تحت حفاظت استفاده میکردند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت با بیان اینکه پس از دستگیری متهمان، پرونده قضائی تشکیل شد، تصریح کرد: افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ذیصلاح معرفی شدند.
تقیزاده در پایان با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با متخلفان، گفت: گشتهای مشترک و عملیاتهای غافلگیرانه با همکاری پلیس امنیت استان با هدف مقابله با قاچاق سلاح و شکارچیان غیرمجاز با جدیت ادامه خواهد داشت.
