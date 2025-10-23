بابایی: تخفیف ۵۰ درصدی عوارض ساخت در بافت فرسوده آستارا اعمال می شود

فریدون بابایی اقدم در جریان سفر به آستارا و بازدید از محلات مختلف این شهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تدوین برنامه اقدام مشترک برای بهبود وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده ضرورت دارد.

بابایی‌اقدم اضافه کرد: خوشبختانه موضوع الحاق برخی محلات به محدوده شهری حل شده، اما اجرای اقدامات عملی نیازمند تهیه طرح مطالعاتی و تدوین برنامه‌ای جامع با مشارکت همه دستگاه‌های متولی و شهرداری است.

تخفیف ۵۰ درصدی عوارض صدور پروانه برای نوسازی بافت فرسوده

وی با اشاره به خلأ موجود در برگزاری منظم ستادهای بازآفرینی شهرستان، افزود: در سال‌های گذشته این ستاد فعال نبوده و جلسات آن برگزار نشده است در ساختار مصوب، شهرداری دبیرخانه و فرمانداری ریاست ستاد را برعهده دارد و باید با تقسیم کار میان دستگاه‌ها، برنامه اقدام مشترک تدوین شود.

بابایی‌اقدم از تصویب تخفیف حداقل ۵۰ درصدی در عوارض صدور پروانه برای ساخت واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده خبر داد و گفت: این مشوق قانونی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به نوسازی و اصلاح بافت ترغیب کند. شهرداری نیز می‌تواند مطالبات خود را از طریق سامانه‌های وزارت اقتصاد و دارایی از دولت دریافت کند.

بومی‌سازی بسته‌های شهرسازی و برگزاری منظم جلسات ستاد

وی همچنین خواستار بومی‌سازی بسته‌های ۱۹ گانه شهرسازی در آستارا شد و افزود: شهرداری تاکنون بخشی از این بسته‌ها را اجرا کرده و با بومی‌سازی کامل آن‌ها، می‌توان شرایط زندگی در محلات هدف را بهبود بخشید.