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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

فرجی: ورزشکار خراسان شمالی قهرمان مسابقات تپانچه کشور شد

فرجی: ورزشکار خراسان شمالی قهرمان مسابقات تپانچه کشور شد

بجنورد- رئیس هیئت تیراندازی خراسان شمالی از قهرمانی ورزشکار استان در مرحله پایانی مسابقات آزاد تپانچه بادی نوجوانان کشور خبر داد.

مهدی فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله چهارم و پایانی مسابقات آزاد تپانچه بادی نوجوانان کشور در مجموعه تیراندازی آزادی تهران برگزار شد و با درخشش «معراج کریمی» از خراسان شمالی (بجنورد) به پایان رسید.

وی افزود: در پایان دور مقدماتی این رقابت‌ها، شادمان شریفی از تهران، پرهام امینی از اصفهان، علی میشان از قم، معراج کریمی از خراسان شمالی، محمدحسین فروغی از مازندران، پرهام برخورداری از قزوین، صدرا مرجبی از گیلان و محمدصدرا پارسا از قزوین به مرحله فینال راه یافتند.

فرجی گفت: در رقابت پایانی، معراج کریمی با عملکردی مقتدرانه عنوان قهرمانی مرحله چهارم مسابقات آزاد تپانچه بادی نوجوانان را از آن خود کرد. صدرا مرجبی از گیلان در جایگاه دوم ایستاد و شادمان شریفی از کردستان مقام سوم را کسب کرد.

کد مطلب 6740854

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