ارائه خدمات امدادی هلال احمر در ۲۱ استان به دلیل بارش برف و باران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر گفت: از 14 بهمن تاکنون نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر در ۲۱ استان کشور شامل آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسانهای جنوبی، رضوی و شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و همدان به هموطنان متأثر از مخاطرات آبوهوایی خدمات امدادی ارائه کردند.
وی افزود: در این بازه زمانی، ۵ نفر از مصدومان حوادث جوی در استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان شمالی و کردستان پس از دریافت اقدامات اولیه، به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی با اشاره به اقدامات حمایتی انجامشده گفت:در جریان این حوادث، ۱۷۷ نفر در استانهای درگیر اسکان اضطراری داده شدند و ۱۷۰ نفر دیگر نیز به مناطق امن انتقال یافتند.
کبادی ادامه داد:همچنین نیروهای امدادی موفق به رهاسازی ۷۷۸ دستگاه خودرو گرفتار در حوادث طبیعی شدند که در مجموع به ۱۸۳۹ نفر خدمات امدادی ارائه شد.
به گفته معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر،۶۸ نفر نیز در استانهای مختلف اقلام امدادی دریافت کردند و در مجموع ۷۴ تیم عملیاتی شامل ۲۳۵ نیروی امدادی متشکل از امدادگران و نجاتگران در این عملیاتها مشارکت داشتند.
وی در خاتمه تأکید کرد: مرکز عملیات اضطراری EOCسازمان امدادونجات جمعیت هلال بهصورت مستمر وضعیت جوی را رصد کرده و تیمهای امدادی و عملیاتی همچنان در آمادگی کامل قرار دارند.
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