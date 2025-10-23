فرآیند گزیر بانک آینده دقیقاً به چه معناست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در توضیح مراحل اجرای فرآیند گزیر گفت: تمام سپرده گذاران بانک آینده از روز شنبه، سپرده گذار بانک ملی خواهند بود. در روزهای پنجشنبه و جمعه تمام تابلوهای شعب بانک آینده به بانک ملی تغییر می‌کند و سپرده گذاران از روز شنبه به بانک ملی مراجعه خواهند کرد. تمام خدماتی که مردم عزیز شامل تسهیلات گیرندگان و همین طور سپرده گذاران قبلاً از بانک آینده دریافت می‌کردند، از بانک ملی دریافت خواهند کرد.

رئیس هیئت عالی در تشریح فرآیند گزیر یا فیصله گفت: ما در ماده سی و سه قانون جدید بانک مرکزی، کاملاً فرایند تعریف شده است. در مورد بانک‌ها به دلیل بزرگی و حساسیت قبل از اینکه به مرحله انحلال برسیم وارد فرآیند گزیر می‌شویم.

وی افزود: در فرآیند گزیر تکلیف سپرده‌های سپرده گذاران، کارکنان و سهامداران را مشخص می‌کنیم و همزمان فعالیت بانکداری متوقف و تعیین تکلیف می‌شود و در نهایت بحث انحلال اتفاق می‌افتد. بنابراین بانک آینده در حال حاضر وارد فرآیند گزیر شده است و کلیه سپرده‌ها به بانک ملی منتقل می‌شود.

فرزین در خصوص تکلیف دارایی‌ها بانک آینده نیز گفت: کلیه دارایی‌ها طبق قانون به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل خواهد شد. چون بانک آینده دارایی‌ها و شرکت‌های بسیار زیادی دارد، به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل خواهد شد. منابع حاصل از فروش دارایی‌ها کم کم و متناسب با سپرده‌ها به بانک ملی منتقل می‌شود.

وی در خصوص سود سپرده‌ها اعلام کرد: سود سپرده‌ها نیز طبق قرارداد با بانک آینده پرداخت خواهد شد چون قراردادها در نظام بانکی قراردادهای مدت دار است، سپرده‌ها طبق قراردادهای قبلی همچنان ادامه خواهند داشت.

فرزین در خصوص نگرانی‌ها برای انتقال ناترازی بانک اینده به بانک ملی گفت: ما وقتی سپرده‌ها را منتقل کنیم، دارایی‌های نقد، تسهیلات جاری و سپرده قانونی نیز به بانک ملی منتقل می‌شود. همچنین صندوق ضمانت سپرده‌ها چون ضامن سپرده‌های مردمی است بخشی از منابع صندوق نیز به صورت نقد در اختیار بانک ملی قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: دارایی‌های غیرنقدی به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود و صندوق مکلف است پس از فروش دارایی غیرنقد منابع را در اختیار بانک ملی به اندازه سپرده‌ای که منتقل کرده است، قرار دهد. بنابراین اطمینان داشته باشید که این کار منجر به تقویت بانک ملی خواهد شد و ما به دنبال یک بانک ملی در حد یک بانک بزرگ جهان اسلام هستیم و ناترازی را به بانک ملی منتقل نخواهیم کرد.

رئیس هیئت عالی در خصوص وضعیت کارکنان بانک آینده نیز گفت: کارمندان بانک آینده هم کارمندان بانک ملی خواهند شد. بانک آینده از کارمندان جوان و بادانشی برخوردار است و باید از تجربه و دانش آنها در تمام نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.