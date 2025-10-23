۶ واحد صنفی متخلف در لرستان پلمب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد نصیر کوهزادی امروز پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در راستای اجرای مأموریتهای محوله و باهدف ارتقای امنیت اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندان، مأموران این پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی و بر اساس رصدهای دقیق میدانی، تعداد قابلتوجهی از واحدهای صنفی را مورد بازرسی قرار دادند.
وی افزود: در این بازدیدها ضمن تأکید بر رعایت ضوابط قانونی و اخلاقی، صنوفی که نسبت به تذکرات پلیس بیتوجه بودهاند شناسایی و برای آنها اخطار پلمب صادر شد. در نهایت، تعداد شش واحد صنفی متخلف که به اخطارها و ضوابط اعلامی بیتوجهی کرده بودند، با رعایت تمام موازین قانونی پلمب شدند.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان با بیان اینکه پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان با چتر اطلاعاتی گسترده و اشراف کامل بر فعالیت صنوف، اجازه نخواهد داد عدهای معدود با رفتارهای هنجارشکنانه آرامش عمومی جامعه را مخدوش کنند، تصریح کرد: همکاری اصناف در چارچوب قانون ضامن حفظ امنیت، نظم و اعتماد عمومی است.
سرگرد کوهزادی، عنوان کرد: روند رصد، پایش و برخورد قانونی با صنوف متخلف بهصورت مستمر ادامه دارد و پلیس در این مسیر هیچگونه اغماضی در برابر قانونگریزان نخواهد داشت.
