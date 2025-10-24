رضوان: یک واحد عرضه گوشت قرمز متخلف در کاشان پلمب شد

سیامک رضوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو بازدیدهای متعدد کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی شبکه دامپزشکی کاشان، یک واحد عرضه گوشت قرمز بدلیل عرضه گوشت فاقد مهر و برچسب توسط شبکه دامپزشکی کاشان پلمب شد.

وی ابراز کرد: این واحد صنفی پس از تذکرات متعدد و عدم توجه به این تذکرات در خصوص رعایت قوانین و موازین بهداشتی دامپزشکی پلمب گردید.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کاشان تصریح کرد: از شهروندان کاشانی درخواست می‌کنیم تا در هنگام خرید فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود به مشخصات محصول و تاییدیه های دامپزشکی توجه کامل کرده و از خریداری محصولات بدون هویت جدا خودداری کنند.

وی گفت: از همشهریان و هموطنان عزیز می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا موارد مشکوک با تماس با سامانه ۱۵۱۲ مراتب را به شبکه دامپزشکی گزارش نمایند.

رضوان همچنین ضمن هشدار دامپزشکی در خصوص بیماری تب برفکی در شهرستان گفت: بر اساس گزارشات دریافتی و رخداد مواردی از بیماری تب برفکی با سویه بومی در شهرستان گزارش شده است که توصیه می‌شود دامداران عزیز همکاری لازم با اکیپ مایه کوبی شبکه دامپزشکی شهرستان کاشان به منظور افزایش سطح ایمنی در دام‌های سبک و سنگین را داشته باشند.

وی ضمن اشاره به ضرورت رعایت موارد قرنطینه‌ای-بهداشتی و جلوگیری از ترددهای بی مورد و افراد متفرقه به دامداری‌ها تاکید کرد: دامداران عزیز از ورود دلال‌های دام به داخل دامداری بویژه آنهایی که با استان‌های غربی ارتباط دارند خودداری کنند.

رئیس شبکه دامپزشکی کاشان ضمن اشاره به ضرورت اخذ گواهی حمل بهداشتی-قرنطینه‌ای از شبکه دامپزشکی قبل از نقل و انتقال دام افزود: انجام ضدعفونی و شعله افکنی جایگاه‌ها، تجهیزات و وسایل دامداری در واحدهای درگیر بیماری تب برفکی از ضروریات جلوگیری از شیوع این بیماری است.

وی گفت: لازم است همشهریان عزیز در صورت مشاهده علائم بیماری تب برفکی همچون کاهش شیر تولیدی، کم خوراکی ناگهانی دام، زخم در دهان، پوسته پوسته شدن زبان و زخم بین سم‌ها و پستان در دام سریعاً مراتب را به شبکه دامپزشکی کاشان اطلاع دهند.