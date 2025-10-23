تغییر شعب بانک آینده به شعب بانک ملی+ عکس

به گزارش خبرنگار مهر بر اساس اعلام رسمی محمدرضا فرزین عملیات فیصله و گزیر بانک آینده آغاز شد.
مقرر شد از روز شنبه ۳ آبان ماه شعب این بانک به عنوان شعب بانک ملی فعالیت خود را ادامه دهند.
بر این اساس تصاویری به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته است که هم اکنون شعب بانک آینده در اختیار بانک ملی قرار گرفتهاند.
همچنین از ساعاتی دیگر مدیران شعب بانک آینده با مسئولان بانک ملی جلسهای دارند تا در آن فرایند انتقال مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس گفتههای رئیس کل بانک مرکزی تمام کارکنان بانک آینده از روز شنبه به عنوان مدیران و کارکنان بانک ملی شناخته میشوند و کارتهای اعتباری این بانک نیز کمافی السابق امکان خدمت رسانی دارند.
نظر شما