نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای بیانگر جو نسبتاً پایدار در خراسان شمالی تا اوایل هفته آینده است.
وی افزود: پدیده غالب در این مدت، وزش باد در ساعات بعدازظهر است و روزهای شنبه و یکشنبه نیز افزایش ابر در طول روز پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: بر اساس مدلهای گردوخاک، در برخی مناطق بهویژه نوار غربی استان طی پنجشنبه نفوذ گردوغبار و کاهش کیفیت هوا محتمل است.
داداشی بیان کرد: از نظر دمایی، تغییرات محسوسی تا اوایل هفته آینده در سطح استان پیشبینی نمیشود.
نظر شما