۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

داداشی: وزش باد و نفوذ گردوخاک در خراسان شمالی ادامه دارد

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: آسمان استان تا پایان هفته قسمتی ابری بوده و از امشب نفوذ گردوخاک کیفیت هوا را کاهش می‌دهد.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای، اظهار کرد: جو استان خراسان شمالی طی دوشنبه تا پایان هفته نسبتاً پایدار خواهد بود و پدیده غالب وزش باد در ساعات بعدازظهر و افزایش تدریجی ابر است.

وی افزود: از اوایل امشب نفوذ گردوخاک از شمال غرب استان آغاز شده و فردا مرکز و نیمه شرقی استان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی همچنین به وضعیت دمایی اشاره کرد و گفت: با افزایش ابر، روند نسبی افزایش دمای کمینه تا صبح پنجشنبه قابل انتظار است.

