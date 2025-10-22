نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی‌های نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای اظهار کرد: جو خراسان شمالی از چهارشنبه تا اوایل هفته آینده نسبتاً پایدار خواهد بود.

وی افزود: پدیده غالب در این مدت وزش باد در ساعات بعدازظهر است و در برخی از مناطق غربی استان افزایش ابر نیز مشاهده خواهد شد؛ آسمان در اکثر ساعت‌ها قسمتی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: با توجه به مدل‌های گردوغبار، از امروز تا روز جمعه برای بخش‌هایی از استان به ویژه مناطق غربی، نفوذ گردوغبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

داداشی در پایان گفت: از لحاظ دمایی تغییر محسوسی پیش‌بینی نمی‌شود و دما در محدوده نرمال فصلی باقی خواهد ماند.