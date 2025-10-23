  1. استانها
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۵۴

۳۰۰ میلیارد ریال برای ساخت پاسگاه پلیس‌راه ازنا - اراک هزینه شد

خرم‌آباد - رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ازنا، گفت: ۳۰۰ میلیارد ریال برای ساخت پاسگاه پلیس‌راه ازنا - اراک هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد درگاه پور در جریان بازدید نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی از ساختمان جدید پاسگاه پلیس‌راه ازنا - اراک، اظهار داشت: ساخت پاسگاه پلیس‌راه در محور ازنا - اراک در راستای کاهش تصادف برون‌شهری و محورهای مواصلاتی شهرستان انجام شده است.

وی گفت: این پروژه در اولویت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان و شهرستان بوده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ازنا، بیان داشت: این پاسگاه جز پاسگاه‌های به‌روز کشور بوده که با اعتباری بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال ساخته شده است.

