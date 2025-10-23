برگزاری دوره آموزشی بهداری رزم برای نیروهای امدادی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد که در راستای آماده‌سازی تیم‌های عملیاتی و ارتقای سطح آمادگی مدیران، دستورالعمل‌ها و برنامه‌های آموزشی به تمامی مراکز جمعیت در سطح کشور ابلاغ شده است. بر اساس این دستورالعمل‌ها، دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برای مدیران، پرسنل و نیروهای امدادی در حال برگزاری است.

در همین راستا، یکی از این دوره‌ها با محوریت آموزش‌های عملیاتی ویژه مدیران جمعیت برگزار شد. در این دوره، مدیران علاوه بر آموزش‌های تئوریک، آموزش‌های عملیاتی مرتبط با فعالیت‌های امداد و نجات را نیز فرا می‌گیرند تا در شرایط واقعی بتوانند عملکردی مؤثر و هماهنگ از خود نشان دهند.

پیش از این نیز پرسنل و امدادگران جمعیت هلال‌احمر، همچنین نیروهای داوطلب و امدادی، دوره‌های آموزشی مختلفی را طی کرده‌اند. اما هدف این طرح آن است که تمامی اعضای تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور، اعم از مدیران و نیروهای اجرایی، بتوانند به شکل یکپارچه این آموزش‌ها را بگذرانند.

امروز شهرستان رباط‌کریم میزبان برگزاری این دوره آموزشی ویژه مدیران جمعیت هلال‌احمر استان تهران بود.