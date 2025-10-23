به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا شامگاه پنج‌شنبه در آئین توانمندسازی نیروهای بسیجی وابسته به نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه، با تأکید بر ضرورت تقویت بعد اعتقادی و مردمی بسیج، اظهار کرد: محله باید به‌صورت خودکفا اداره شود و هر پایگاه بسیج، شناسنامه و شناخت دقیقی از ظرفیت‌های انسانی و تجهیزاتی محله خود داشته باشد تا در زمان بحران، از جمله جنگ، زلزله یا حوادث اجتماعی، بدون وابستگی به بیرون مدیریت صحنه را برعهده گیرد.

وی تشکیل قرارگاه‌های محله‌محور را راهبردی ضروری برای آینده دانست و افزود: اشراف اطلاعاتی در سطح محلات، شناسایی افراد مؤثر همچون پزشکان، امدادگران، روحانیون، معلمان، رانندگان و خانواده‌های ایثارگر، و نیز برنامه‌ریزی برای اسکان، تغذیه و پشتیبانی از خانواده‌های آسیب‌دیده از مأموریت‌های اصلی این قرارگاه‌هاست.

فرمانده سپاه استان با بیان اینکه «مسجد مدیر می‌خواهد، نه فقط فرمانده»، تصریح کرد: روحانیت، بسیج و مردم باید در کنار هم، محور همدلی و انسجام باشند. قرارگاه محله‌محور باید صحنه وفاق و وحدت باشد، نه رقابت و چندصدایی.

سردار فدا در ادامه با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر دو قطبی‌سازی‌های سیاسی و اجتماعی گفت: هر صدایی که در جهت تفرقه میان مردم، دولت، قوا یا نیروهای مسلح باشد، پژواک صدای دشمن است و تجربه نشان داده است که وحدت و حضور مردم، سرنوشت هر نبردی را تعیین می‌کند.

وی با گرامیداشت یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ ۱۲ روزه افزود: در این نبرد، اقتدار جمهوری اسلامی بر پایه ایمان و ایثار نیروهای مؤمن بسیجی و متخصصان حوزه دفاعی تثبیت شد و نشان داد گفتمان مقاومت همچنان زنده و کارآمد است.

فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان در پایان، تقویت فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و خدماتی پایگاه‌های بسیج را از اولویت‌های کاری این نهاد دانست و گفت: بسیجیان باید محور وحدت و خدمت در محله باشند؛ از مبارزه با آسیب‌های اجتماعی تا رسیدگی به خانواده‌های نیازمند. هر محله‌ای که پایگاه بسیج آن فعال و منسجم باشد، در برابر بحران‌ها آسیب‌ناپذیر خواهد بود.