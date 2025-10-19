۹ هزار کهگیلویه و بویراحمدی متقاضی زمین طرح جوانی جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر یداله رحمانی عصر یکشنبه در نشست ستاد جوانی جمعیت کهگیلوی، و بویراحمد اظهار کرد: جوانی جمعیت یکی از سیاستهای نظام و مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور است و دولت چهاردهم اجرایی شدن این سیاست را به صورت جدی دنبال میکند.
وی با اشاره به آمار نگران کننده کاهشهای نرخ باروری در استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: این کاهش در استانی که کانون خانواده، اعتقادات مذهبی و پایبندی به ارزشهای انقلابی در آن بسیار پررنگتر است، زنگ خطری جدی برای همگان محسوب میشود و باید از تمامی ابزارهای موجود برای عبور از این شرایط استفاده کرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: یکی از این ابزارهای مهم، تسهیلات بانکی و تخصیص منابع مالی است که باید با جدیت و پیگیری بیشتر از سوی دستگاههای مربوطه، در اختیار جوانان و متقاضیان قرار گیرد.
وی بیان کرد: متأسفانه عملکرد برخی از بانکها در پرداخت تسهیلات ازدواج رضایتبخش نیست، گفت: بانکهای صادرات، تجارت، کشاورزی و توسعه تعاون عملکرد مناسبی نسبت به ۶ ماهه سال گذشته نداشتند و در جلسه آینده باید روند پرداخت تسهیلات ازدواج این بانکها مثبت شود.
رحمانی از عملکرد بانکهای ملت، ملی، پست بانک و صنعت و معدن قدردانی کرد و ادامه داد: تعلل و تأخیر در اجرای سیاستهای اتخاذشده، اثرگذاری کلی آنها را کمرنگ میکند، اگرچه سیاستهای خوبی در حوزه جوانی جمعیت تصویب شده، اما ممکن است تأخیر در اجرا، اثر مطلوب خود را از دست بدهد.
۹ هزار نفر متقاضی زمین جوانی جمعیت
وی با اشاره به موضوع مسکن به عنوان یکی از ارکان اصلی حمایت از ازدواج و طرح جوانی جمعیت، ابراز کرد: ۹ هزار نفر در استان متقاضی زمین طرح جوانی جمعیت هستند که تاکنون دو هزار و ۷۰۰ نفر زمین دریافت کردند و ۸۰۰ قطعه زمین آماده واگذاری است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مشکل زمین در طرح نهضت ملی مسکن در مرکز استان گفت: قرار است در این طرح ۹۰۰ هکتار زمین در مناطق روستایی به شهر الحاق شود که تاکنون کار ۱۰۰ هکتار آن نهایی شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم ارائه گزارش عملکرد توسط دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: همه دستگاهها مکلفند اقدامات و عملکرد خود را در این حوزه به مراجع ذیربط گزارش دهند. این گزارشدهی نهتنها باعث انعکاس زحمات و جمعبندی دقیقتر میشود، بلکه مبنای درستی برای ارزیابی و قدردانی از تلاشهای استان خواهد بود.
رحمانی از دستگاهها خواست: همکاری لازم را برای ارائه بهموقع اطلاعات به دفتر امور بانوان استانداری که مسئولیت جمعبندی را بر عهده دارد، داشته باشند.
وی با اشاره به برنامهریزی برگزاری رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت در استان، تصریح کرد: این رویداد فرصتی برای شناسایی و تقدیر از خادمان و فعالان عرصه جوانی جمعیت، از خانوادههای نمونه گرفته تا خبرنگاران و نخبگان است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از کلیه دستگاهها از جمله سیستم بانکی، صداوسیما، اداره مسکن و بنیاد مسکن خواست اطلاعات و گزارشهای مربوطه را حداکثر تا پایان هفته آینده ارائه دهند تا مقدمات برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد مهم، مبتنی بر دادههای دقیق و شناسایی نقاط قوت و ضعف، فراهم شود.
وی تأکید کرد: با همکاری و عزم همگانی تمامی نهادها و دستگاههای اجرایی استان، از جمله سازمان برنامه و بودجه و سیستم بانکی، در تأمین و تخصیص بهموقع منابع، شاهد تحقق اهداف والای سیاستهای جوانی جمعیت و تقویت بنیان خانواده در استان باشیم.
