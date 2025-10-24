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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

وقوع ۳ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ یک نفر جان باخت

وقوع ۳ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ یک نفر جان باخت

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع سه حادثه رانندگی طی شبانه‌روز گذشته در این استان خبر داد و اعلام کرد: در مجموع این حوادث متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داده است.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی شبانه روز گذشته سه حادثه رانندگی مهم در استان به وقوع پیوست، ابراز داشت: این حوادث ۹ مصدوم بر جای گذاشته است.

وی با بیان اینکه این حوادث فوت یک نفر را نیز در رقم زده است، افزود: حادثه مربوط به واژگونی تیبا کیلومتر دو محور دامغان- سمنان روز جمعه بوده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه عملیات رها سازی برای متوفی به انجام رسید، ابراز داشت: پیکر فرد به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

درخشان از سقوط پژو ۴۰۵ کیلومتر ۱۷ محور ایوانکی به شریف آباد خبر داد و تصریح کرد: به پنج مصدوم حادثه امداد رسانی لازم انجام و توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی واژگونی پژو پارس کیلومتر ۶۹ محور میامی به سبزوار را عنوان دیگر حوادث رانندگی برشمرد و افزود: به چهار مصدوم این حادثه نیز امداد رسانی لازم انجام گرفت.

کد مطلب 6632376

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