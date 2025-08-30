  1. استانها
وقوع ۱۹ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۶ نفر جان باختند

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع ۱۹ حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته در استان خبر داد و گفت: در مجموع این حوادث شش نفر جان باختند.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی یک هفته گذشته ۱۹ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان به وقوع پیوست، ابراز داشت: در مجموع حوادث ۷۱ نفر مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه هشت مورد از حوادث از نوع واژگونی بود، افزود: شش مورد انحراف سواری از جاده و پنج مورد تصادف خودروها با یکدیگر امداد رسانی شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه در مجموع این حوادث شش نفر جان باختند، ابراز داشت: بیشترین تعداد فوتی با چهار مورد مربوط به واژگونی تیبا کیلومتر ۴۱ محور شاهرود به میامی بود.

درخشان تصریح کرد: واژگونی پژو ۴۰۵ کیلومتر ۴۸ محور میامی به سبزوار و انحراف از جاده و سقوط از پل برلیانس کیلومتر چهار محور ایوانکی به شریف آباد هر کدام یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

وی افزود: تصادف زنجیره‌ای چهار خودرو (دو سواری پژو ۲۰۶ - پراید - ایسوزو) کیلومتر یک محور آرادان به سرخه با پنج مصدوم از مهمترین حوادث رانندگی یک هفته اخیر بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه انحراف و برخورد با گاردریل پژو ۴۰۵ کیلومتر ۲۵ محور سرخه به آرادان و واژگونی کوئیک کیلومتر ۵۰ محور میامی به سبزوار بیشترین تعداد مصدومان را داشت، بیان کرد: در مجموع این دو حادثه شش نفر مصدوم شدند.

درخشان با بیان اینکه در پنج حادثه رانندگی هر کدام پنج نفر مصدوم امداد رسانی شدند، تصریح کرد: این حوادث شامل انحراف از جاده و سقوط از پل سراتو محور میامی به سبزوار، انحراف از جاده و برخورد با تپه پراید ۱۱۱ محور فولادمحله به کیاسر، انحراف و برخورد با گاردریل تیبا محور سبزوار به میامی و واژگونی پژو ۴۰۵ محور شاهرود به میامی است.

وی افزود: در هشت مورد حوادث رانندگی تعداد مصدومان کمتر از پنج مورد بود که به همه آنها امداد رسانی لازم انجام گرفت.

