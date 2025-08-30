وقوع ۱۹ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۶ نفر جان باختند

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی یک هفته گذشته ۱۹ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان به وقوع پیوست، ابراز داشت: در مجموع حوادث ۷۱ نفر مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه هشت مورد از حوادث از نوع واژگونی بود، افزود: شش مورد انحراف سواری از جاده و پنج مورد تصادف خودروها با یکدیگر امداد رسانی شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه در مجموع این حوادث شش نفر جان باختند، ابراز داشت: بیشترین تعداد فوتی با چهار مورد مربوط به واژگونی تیبا کیلومتر ۴۱ محور شاهرود به میامی بود.

درخشان تصریح کرد: واژگونی پژو ۴۰۵ کیلومتر ۴۸ محور میامی به سبزوار و انحراف از جاده و سقوط از پل برلیانس کیلومتر چهار محور ایوانکی به شریف آباد هر کدام یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

وی افزود: تصادف زنجیره‌ای چهار خودرو (دو سواری پژو ۲۰۶ - پراید - ایسوزو) کیلومتر یک محور آرادان به سرخه با پنج مصدوم از مهمترین حوادث رانندگی یک هفته اخیر بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه انحراف و برخورد با گاردریل پژو ۴۰۵ کیلومتر ۲۵ محور سرخه به آرادان و واژگونی کوئیک کیلومتر ۵۰ محور میامی به سبزوار بیشترین تعداد مصدومان را داشت، بیان کرد: در مجموع این دو حادثه شش نفر مصدوم شدند.

درخشان با بیان اینکه در پنج حادثه رانندگی هر کدام پنج نفر مصدوم امداد رسانی شدند، تصریح کرد: این حوادث شامل انحراف از جاده و سقوط از پل سراتو محور میامی به سبزوار، انحراف از جاده و برخورد با تپه پراید ۱۱۱ محور فولادمحله به کیاسر، انحراف و برخورد با گاردریل تیبا محور سبزوار به میامی و واژگونی پژو ۴۰۵ محور شاهرود به میامی است.

وی افزود: در هشت مورد حوادث رانندگی تعداد مصدومان کمتر از پنج مورد بود که به همه آنها امداد رسانی لازم انجام گرفت.