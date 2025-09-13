وقوع ۲۷ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۱۱۱ نفر مصدوم شدند

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی یک هفته گذشته امدادگران به ۲۷ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی رسیدگی کردند، ابراز داشت: در مجموع این حوادث ۱۱۱ نفر مصدوم و یک نفر جان باخت.

وی افزود: از بین حوادث فوق ۱۰ مورد واژگونی خودرو، ۹ مورد برخورد سواری‌ها با یکدیگر و هشت مورد دیگر انحراف خودرو از جاده بوده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه تصادف فیدلیتی و پراید کیلومتر ۴۳ محور سرخه به آرادان یک کشته بر جای گذاشت، ابراز داشت: ضمن رهاسازی پیکر متوفی شش مصدوم حادثه نیز امدادهای لازم را دریافت کردند.

درخشان با بیان اینکه بیشترین مصدوم حادثه مربوط به تصادف زنجیره‌ای کامیون و ال ۹۰ و پژو ۲۰۶ کیلومتر ۲۵ محور میامی به سبزوار بود، تصریح کرد: این حادثه مصدومیت ۱۱ نفر را رقم زده است.

وی افزود: تصادف ام. وی. ام و پراید کیلومتر ۲۹ محور دامغان-شاهرود، تصادف پژو ۲۰۶ و کامیون کیلومتر ۲۰ محور میامی-شاهرود و تصادف تریلی و سمند کیلومتر ۱۵ محور میامی- شاهرود هر کدام با هفت مصدوم دیگر حوادث مهم رانندگی از نظر تعداد خودرو درگیر و مصدومان در استان بود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه تصادف پژو پارس و پژو ۲۰۶ کیلومتر ۴۰ آرادان - سرخه و واژگونی پژو پارس کیلومتر ۱۵ محور دامغان - چشمه علی بخش دیگری از حوادث رانندگی بودند، ابراز داشت: این دو حادثه هر کدام شش مصدوم داشته است.

درخشان تصریح کرد: به مجموع ۱۰ حادثه دیده برخورد با تپه پراید کیلومتر ۴۲ محور سمنان به دامغان و انحراف از جاده کوئیک کیلومتر ۵۲ محور شاهرود به دامغان امداد رسانی شده است.

وی افزود: هفت حادثه رانندگی هر کدام چهار مصدوم و سه حادثه رانندگی با هر کدام سه مصدوم و سه حادثه هر کدام دو مصدوم امداد رسانی شده است و مابقی حوادث یک مصدوم داشت.