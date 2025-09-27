امداد به ۳ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ یک نفر جان باخت

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان اینکه امدادگران طی شبانه روز گذشته به سه مورد حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان رسیدگی کردند، ابراز داشت: این حوادث مصدومیت ۹ نفر را در مجموع رقم زده است.

وی با بیان اینکه در مجموع حوادث رانندگی فوق یک نفر جان باخت، افزود: حادثه مربوط به واژگونی پژو ۴۰۵ در محور دامغان به شاهرود بود که سه مصدوم نیز بر جای گذاشت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه واژگونی دنا پلاس کیلومتر ۱۳ محور دامغان به شاهرود دیگر حادثه مهم رانندگی را رقم زد، ابراز داشت: به سه مصدوم حادثه امداد رسانی لازم انجام گرفت.

درخشان با بیان اینکه واژگونی پژو ۲۰۶ کیلومتر دو محور میامی- جاجرم به پایگاه شهدای میامی اعلام شد، تصریح کرد: این حادثه نیز سه مصدوم داشته است.

وی افزود: اندکی صبر و شکیبایی، داشتن سرعت و فاصله طولی مناسب و خواب کافی می‌توانست از این اتفاقات تلخ پیشگیری کند.