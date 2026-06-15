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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۱۴

واژگونی پژو ۲۰۶ محور سمنان- دامغان؛ یک نفر جان باخت

واژگونی پژو ۲۰۶ محور سمنان- دامغان؛ یک نفر جان باخت

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از واژگونی پژو ۲۰۶ در محور سمنان به دامغان خبر داد و گفت: یک نفر در این حادثه جان باخت.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه واژگونی پژو ۲۰۶ بامداد روز دوشنبه کیلومتر ۴۲ محور سمنان به دامغان خبر داد و بیان کرد: بلافاصله تیم امدادی پایگاه آهوان به محل حادثه اعزام شدند.

وی از فوت یک نفر در این حادثه ابراز تأسف کرد و ادامه داد: عملیات رها سازی برای متوفی انجام و به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از مصدومیت یک نفر نیز خبر داد و اضافه کرد: به مصدوم حادثه امداد رسانی لازم انجام گرفت و توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.

درخشان به واژگونی تریلی کیلومتر ۵۰ محور میامی به سبزوار در روز گذشته نیز اشاره داشت و تصریح کرد: مصدوم حادثه توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال پیدا کرده است.

وی افزود: توجه به جلو، رعایت سرعت مطمئنه و استراحت به موقع از این حوادث پیشگیری می کند لذا رانندگان را به رعایت این موارد دعوت می کنیم.

کد مطلب 6860514

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