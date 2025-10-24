جعفرزاده: پیروزی ۱۲ روزه ایران معادلات منطقه را دگرگون کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرستان اصلاندوز با اشاره به دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: این نبرد، نقطه عطفی در معادلات خاورمیانه و نشانه شکست پروژه چند دههای غرب و رژیم صهیونیستی برای تضعیف ایران بود؛ جمهوری اسلامی امروز به قدرتی تعیینکننده و الهامبخش ملتهای مقاوم جهان تبدیل شده است.
وی با تبیین افول رؤیای آمریکایی در دوران ترامپشاه گفت: در هفتههای اخیر، خیابانهای ایالات متحده شاهد یکی از گستردهترین موجهای اعتراضی در تاریخ معاصر این کشور بود. میلیونها نفر در بیش از دو هزار شهر به خیابانها آمدند تا ندای اعتراض خود را نه تنها علیه دونالد ترامپ، رئیسجمهور فعلی، که علیه روندی عمیقتر در ساختار سیاسی این کشور بلند کنند.
جعفرزاده گفت: واکنش تفرعونی ترامپ به این اعتراضات گسترده، به جای آرامسازی، موجب تشدید تنشها شده است. انتشار ویدیوهایی که با هوش مصنوعی ساخته شدهاند از نمادهایی مانند گذاشتن تاج بر سرش تا پرواز با جنگنده و ریختن فضولات بر سر معترضان نه تنها بیاحترامی به مقام ریاست جمهوری است، بلکه نشاندهنده استراتژی عمدی او برای دوقطبیسازی هرچه بیشتر جامعه است.
امام جمعه شهرستان اصلاندوز افزود: ترامپ با این حرکات، قصد دارد پایههای وفاداری رادیکال در میان هوادارانش را محکمتر کند، هوادارانی که از اینگونه رفتارهای تحقیرآمیز علیه مخالفان استقبال میکنند. این تاکتیک، جامعه آمریکا را که زمانی از تعادل نسبی برخوردار بود، به شدت قطبی و از حالت طبیعی خارج کرده است.
حجتالاسلام جعفرزاده ادامه داد: آنچه در خیابانهای آمریکا میگذرد، تنها یک اعتراض گذرا نیست؛ بلکه نشانهای از «افول» تدریجی این ابرقدرت است. افول به معنای فروپاشی فوری مانند اتحاد جماهیر شوروی نیست، بلکه به معنای زوال تدریجی قدرت در ابعاد اقتصادی، سیاسی و نرمافزاری است. به قدرت رسیدن فردی مانند ترامپ، کاهش شدید اعتماد به رسانههای جریان اصلی، و شکاف عمیق طبقاتی، همگی مؤید این زوال هستند. آمریکا امروز با واقعیتی تلخ روبرو است: رؤیایی که میخواست به جهان صادر کند، ابتدا باید در خانهاش محقق کند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی اصلاندوز با تشریح روایت پیروزی راهبردی ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تغییر معادلات منطقه خاطر نشان کرد: این جنگ، تأثیر شگرفی بر افکار عمومی جهان گذاشت. به اعتراف مقامات رژیم، ایران از این ماجرا قویتر و محبوبتر بیرون آمد و به قهرمان استکبارستیزی جهان امروز تبدیل شد. تصویر ایران بهعنوان کشوری که به تنهایی در برابر ابرقدرتهای جهانی ایستاده و آنها را وادار به درخواست آتشبس کرده، الهامبخش بسیاری از جنبشهای آزادیبخش خواهد شد. این اتفاق، بهویژه در تقابل با افزایش نفرت جهانی از اسرائیل، به دلیل کشتارهایش در غزه، قرار گرفت. مقایسه رفتار مردم اروپا با پرچم ایران و اسرائیل، گواه این تغییر نگرش است.
حجت الاسلام جعفرزاده گفت: جنگ ۱۲ روزه، صرفاً یک درگیری نظامی نبود؛ یک آزمون سرنوشتساز برای ملت ایران و یک نقطه عطف در معادلات خاورمیانه بود. این رویداد ثابت کرد که پروژه چند دهه غرب و اسرائیل برای مهار، تضعیف و در نهایت سقوط جمهوری اسلامی ایران با شکست مواجه شده است. این پیروزی، نه تنها امنیت ملی ایران را تقویت کرد، بلکه پیامی به تمام ملتهای تحت ستم داد که مقاومت در برابر زورگویان جهانی نه تنها ممکن، که پیروزمندانه است. ایران امروز، با تکیه بر این تجربه، دیگر آن کشوری نیست که بتوان آن را با تهدید یا تطمیع به زانو درآورد؛ هویتی است مستقل که حالا بهعنوان یک قدرت تعیین کننده در منطقه و جهان شناخته میشود.
امام جمعه شهرستان اصلاندوز ضمن گرامی داشت سالروز میلاد حضرت زینب (س) بیان کرد: وضعیت جبهه یزیدیان (صهیونیستهای امروز) که معلوم است؛ آنها تا در دنیا هستند، در اضطراب، آشفتگی، پریشانی، دلواپسی و افسردگیهای درونی هستند و آرامش و شادی حقیقی ندارند، و وقتی هم که میمیرند، به جهنم میروند. "معیشةً ضنکاً" به زندگیای پر از رنج، تنگنا، دغدغه و اضطراب روحی اطلاق میشود. دوری از خداوند، حتی در همین دنیا، آرامش را از انسان سلب کرده و زندگی را بر او تنگ و پرمشقت میکند. همچنانکه وضعیت جبهه یزیدیان (صهیونیستهای امروز) معلوم است، وضعیت جبهه حسینی (ع) هم واضح است. تعبیر نورانی «وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلًا» یعنی هیچگونه تغییر و تبدیل در عهد و پیمان خود ندادند و کمترین انحراف و تزلزلی در کار خود پیدا نکردند. هرچند صدر آیه «مِنَ الْمُؤْمِنینَ رِجالٌ…» دارد، ولی کسی در این واقعیت شکی ندارد که حضرت زینبی (س)، مصداق اعظم، اتمّ و اکمل «وَ ما بَدَّلُوا تَبْدیلاً» است؛ «زن ولی مرد آفرین روزگار»
خطیب جمعه شهرستان اصلاندوز در پایان تصریح کرد: جهان پیچیده و در حال تغییر است. دانش و مهارتهای دیروز ممکن است برای حل مشکلات فردا کافی نباشند. فردی که دائماً در حال یادگیری است، میتواند برای مشکلات پیشینی و پسینی و جدید، راهحلهای نوآورانهتر، یعنی قدرتمندتر و سریعتری بیابد. سرمایهگذاری بر روی ساخت درونی قدرت و توسعه فردی، در واقع سرمایهگذاری بر روی توانایی ذاتی خود برای زیستی پربار، رضایتبخش و مقاوم است، نه فقط زنده ماندن، بلکه رشد و شکوفایی و تعالی در هر شرایطی است.
نظر شما