به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان اصلاندوز، ضمن تبیین جنگ روایت‌ها از سوی دشمنان انقلاب اسلامی اظهار کرد: دشمن با دستکاری ذهنیت‌ها به دنبال ترسیم تصویر کلی سیاه از نظام مردم‌سالار ایران است. این تصویر کلان، اَبَرشبهه نامیده می‌شود که عبارت است از "اَبَرشبهه ناکارامدی نظام"؛ اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران فاقد توانایی حل مسائل و اداره کشور است. نتیجه این القاء، یأس، ناامیدی، دل‌زدگی از موهبت انقلاب و در نهایت، پشیمانی از آرمان‌های آن خواهد بود. در این نگاه شبهه‌آلود، مشکلات معیشتی و اقتصادی، همچون پرده‌ای بر چشمان مردم کشیده می‌شود تا آنان را از دیدن افتخارات و موفقیت‌های گذشته و حال بازدارد.

وی گفت: در مقابل فرایند ابرشبهه‌سازی دشمن، جبهه جهاد تبیین، به دنبال ایجاد "ایران قوی" و "پیشرفت و عدالت"، به‌عنوان تصویری روشن و شفاف و حقیقی از برونداد و درونداد انقلاب و نظام اسلامی است. اینکه ایران، از بیرون و از دید دولت‌ها و ملت‌های دیگر، ایران قوی دیده بشود؛ و از درون و از منظر ملت ایران، کشوری موفق در پیشرفت و عدالت باشد. تثبیت ابرروایت، منجر به قوام و تکوّن گفتمان می‌شود. ابرروایت مبنای نظری گفتمان، و گفتمان، امتداد شکل‌گیری ابرروایت در ذهنیت جامعه است.

حجت الاسلام جعفرزاده بیان کرد: گفتمان، باور راسخ عموم مردم است که همواره دغدغه و مورد مطالبه پیگیر آن‌ها است. در مقابل ابَرشبهه، که ابزار جبهه دشمن برای نفوذ و تخریب است؛ ابرروایت، جبهه حق را به شدت تقویت می‌کند. تمرکز بر این دو ابرروایت، کلید ترسیم نقشه تقابل است، زیرا جنگ روایت‌ها بر پایه ساخت و ویران این ساختارهای کلان می‌چرخد.

وی با تاکید بر اینکه چرا ایران مظهر امید است، گفت: در عصری که جنگ‌های نرم جایگزین رویارویی‌های میدانی شده‌اند، مهم‌ترین سلاح دشمن، تزریق یأس و ناامیدی به جامعه است. اما واقعیت‌های عینی و دستاوردهای انکارناپذیر ایران اسلامی، روایتی متفاوت را بازگو می‌کنند؛ روایتی که در آن ایران مظهر امید و نشانه‌ای از توانمندی‌های بی‌پایان یک ملت است.

خطیب جمعه اصلاندوز ادامه داد: در میانۀ طوفان‌های سیاسی و اقتصادی و زیر آتش بی‌امان جنگ روانی دشمنان، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چرا ایران معاصر را باید «مظهر امید» دانست؟ پاسخ این پرسش را باید در کلام رهبر معظم انقلاب جستجو کرد که با بینشی عمیق، ایران عزیز را در شرایط حاضر، نماد امید معرفی می‌کنند. این امید، ریشه در واقعیت‌های انکارناپذیری دارد که از بطن اراده‌ی ملتی سربلند و جوانانی بااستعداد سربرآورده است.

وی اضافه کرد: ایران امروز به دلایل متقن و عینی، «مظهر امید» است. این امید، واهی و خیالی نیست، بلکه بر بنیاد دستاوردهای ملموس و استعدادهای شکوفان‌شدۀ نسل جوان این کشور استوار شده است. از پیروزی در جنگ تحمیلی با دست خالی، تا ایستادن در مرزهای دانش جهانی در عرصه‌های پیچیدۀ فناوری، همگی گواهی بر این حقیقت هستند. جنگ نرم دشمن و تلاش برای تزریق یأس و ناامیدی، خود بهترین دلیل بر صحت این ادعاست؛ چرا که اگر این پیشرفت‌ها واقعی و تأثیرگذار نبود، دشمن تا این حد برای مخدوش‌کردن آن سرمایه‌گذاری نمی‌کرد.

امام جمعه شهرستان اصلاندوز به مناسبت ایام فاطمیه (س) ضمن تسلیت این ایام، استکبارستیزی را میراث فاطمی امت اسلام دانست و تصریح کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) در مدت کوتاه حیات خویش، چنان در مبارزه با استکبار زمان ایستاد که به الگویی جاودان برای تمامی آزادی‌خواهان تاریخ بدل شد. خطبه‌های آتشین آن حضرت در دفاع از ولایت و افشای چهره مستکبران داخلی، نمونه‌ای درخشان از جهاد کبیر در برابر طاغوت است. استکبارستیزی، حقیقت دین الهی و سیره تمام رهبران الهی، اعم از انبیاء و ائمه (ع) است.

وی گفت: در مکتب حضرت فاطمه (س) اولین گام مواجهه با استکبار «روشن‌گری» است تا در پی آن جامعه بیدار شود؛ در صورت بی‌توجهی به اصل اول «افشاگری» نسبت به جریان استکبار در دستور کار قرار می‌گیرد و درصورت بی‌تفاوت بودن جامعه، «شهادت» برای بیداری نسل‌های بعدی رخ می‌دهد.

امام جمعه شهرستان اصلاندوز اضافه کرد: مقاومت اسلامی امروز امت اسلام با محوریت معارف و مکتب اهل بیت در ایران، عراق، یمن، لبنان و حتی فلسطین حاکی از تأثیر بی‌بدیل روحیه استکبارستیزی حضرت فاطمه (س) در مواجهه با عملکرد صحابه بعد از پیامبر (ص) دارد و این همان روشی است که امروز نیز جهان اسلام باید برای اعتلای کلمه‌ی توحید بپیمایند.

حجت‌الاسلام جعفرزاده در پایان بمناسبت روز فرهنگ عمومی از اقدامات اعضای شورا در حوزه‌های تقویت سبک زندگی ایرانی اسلامی، ترویج شعائر دینی، و مشارکت فعال در برنامه‌های فرهنگی شهر، اظهار داشت: حضور دلسوزانه و دغدغه‌مند این عزیزان، تجلی عشق به خدمت فرهنگی و ایمان به مسئولیت اجتماعی است.