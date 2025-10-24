خیرالدین: فقر مطلق در ایران نداریم؛ تضاد با فاجعه گرسنگی در غزه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد خیرالدین در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرمسار و مصلای این شهرستان ضمن اشاره به وضعیت غزه، تاکید کرد: مردم غزه ولو اینکه آتش بسی اتفاق افتاده باشد، هنوز در تنگنا هستند و نباید آنان را فراموش کرد.

وی افزود: ما در کشور خودمان به دلیل کارهایی که کمیته امداد خمینی (ره) و سازمان‌های مردم نهاد صورت می‌دهند چیزی به نام فقر مطلق نداریم که کسی باشد که حتی غذا و جای گرم نداشته باشد و تقریباً در تمام شهرها گرم خانه‌هایی وجود دارد که جا و غذا به نیازمندان داده می‌شود اما برخی از متکدیان به این مراکز مراجعه نمی‌کنند زیرا بیرون پول بیشتری در می‌آورند.

امام جمعه موقت گرمسار با بیان اینکه بسیاری از مردم غزه حتی به نان شب شأن محتاج هستند، گفت: گرسنگی زیاد و مریضی‌ها و … سبب شده تا مردم غزه احتیاج به کمک داشته باشند و لذا نباید آنان را فراموش کرد.

خیرالدین با بیان اینکه آتش بس ایجاد شده در غزه هم ظاهری است تاکید کرد: شاهد هستیم که رژیم کودک کش صهیونیستی دست بردار نیست هر چند موج حملات کاهش پیدا کرده اما جنایت‌های اسرائیل تمام نشده است و مردم غزه هنوز هم نیازمند کمک هستند.

وی با بیان اینکه به لطف خدا و با پیگیری‌های مسئولان خصوصاً رئیس قوه قضائیه یکی از دغدغه‌های مردم که بانک آینده بود، منحل شد، افزود: خوب است که مسئولان به خصوص مسئولان اقتصادی و آنانی که وظیفه این کار را دارند برای مردم حقایق را توضیح دهند.

امام جمعه موقت گرمسار گفت: همانطور که رئیس جمهور در شعارهایش اعلام کرد و سعی هم دارد که به آنان عمل کند، بقیه مسئولان هم از رئیس جمهور یاد بگیرند که به مردم توضیح داده و با مردم حرف بزنند که چرا با گذشت پنج الی شش سال از ضرر ده بودن این بانک تازه انحلال آن صورت گرفت.

خیرالدین با بیان اینکه باید این سوالات به گوش مسئولان برسد که درباره آنان توضیح دهند که چرا صدای دلسوزان شنیده نمی‌شود که بارها اعلام کرده‌اند گرانی‌ها به واسطه چاپ بی رویه پول‌هایی است که این بانک‌ها برای نفع خودشان و برای اینکه وام به خودشان بدهند، چاپ می‌کنند، گفت: بد نیست مسئولان توضیح دهند که چرا بعد از پنج سال تذکرات دلسوزان باید یک بانک منحل شود.

وی افزود: دومین ابهامی که برای مردم وجود دارد این است که با بسته شدن این بانک چرا باید الحاق آن به یک بانک دولتی از پول مردم ملحق شود؟ و اگر این سوالات پاسخ داده نشود، سوالات برای مردم باقی می‌ماند و انباشته خواهد شد.