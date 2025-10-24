به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد عادل‌پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مصلای این شهر برگزار شد، با تأکید بر لزوم رعایت حقوق شهروندی، اظهار کرد: یکی از ابتدایی‌ترین حقوق مردم، امکان تردد آزادانه در پیاده‌روها و بهره‌مندی از بوستان‌ها و فضای سبز شهری است، اما متأسفانه شاهد واگذاری این فضاها توسط شهرداری هستیم.

وی با اشاره به سابقه این پدیده، افزود: این روند از حدود ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته آغاز شده و امروز در برخی نقاط، عرض پیاده‌روها تقریباً به‌طور کامل برای ایجاد دکه واگذار شده که موجب اختلال در رفت‌وآمد شهروندان شده است.

امام جمعه خرمشهر با انتقاد از نحوه واگذاری‌ها، گفت: بر اساس اعلام دستگاه‌های نظارتی، برخی از این امتیازات به افراد دارای شغل و بی‌نیاز واگذار شده‌اند. این رویه باید توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر اصلاح شود. وی از دادستان شهرستان به‌عنوان مدعی‌العموم خواست تا نسبت به استیفای حقوق شهروندی و برخورد با متعرضان به فضای عمومی اقدام کند.

حجت‌الاسلام عادل‌پور با گرامیداشت ۱۳ آبان، روز شهادت محمدحسین فهمیده و بسیج دانش‌آموزی، گفت: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که دشمن در جنگ نرم تلاش می‌کند ملت را افسرده و مأیوس کند. باید با برجسته‌سازی موفقیت‌ها، این عملیات روانی را خنثی کرد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های کشور پس از انقلاب، افزود: موفقیت‌های چشمگیر در حوزه‌های ورزش، پزشکی، صنعت، نظامی و فناوری نشان‌دهنده جهش‌های بزرگ ملی است.

امام جمعه خرمشهر همچنین از پخش سریال فاخر «پسران هور» که به روایت دفاع مقدس مردم عرب خوزستان با محوریت شهید علی هاشمی پرداخته، تقدیر کرد و از هنرمندان خرمشهری سازنده این اثر تشکر نمود.

وی با اشاره به تظاهرات گسترده در بیش از دو هزار شهر آمریکا علیه ترامپ، این اعتراضات را نشانه‌ای از افول جایگاه ایالات متحده دانست و گفت: ۶۰ درصد جوانان آمریکایی از رژیم صهیونیستی متنفرند و ۱۲ درصد جمعیت این کشور در ناامنی غذایی به سر می‌برند.

امام جمعه خرمشهر در پایان با تبریک ولادت حضرت زینب (س)، آن حضرت را الگوی کامل زن مسلمان معرفی کرد و گفت: حضرت زینب (س) در نقش مادری، خواهری و ولایت‌مداری، نمونه‌ای بی‌بدیل بود و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

وی تأکید کرد: امروز دشمن زیست عفیفانه زنان را هدف گرفته است و بانوان باید زینب‌وار با جهاد تبیین و ارتباط عاطفی با نسل جدید، این تهدید را به فرصت تبدیل کنند.