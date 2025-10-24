به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده در خطبه‌های نماز جمعه اهرم با گرامیداشت سالروز میلاد حضرت زینب کبری سلام الله اظهار کرد: هدف دشمن چیزی جز گرفتن حیا و عفت با برداشتن حجاب و تغییر زندگی عفیفانه و مومنانه نیست.

وی اضافه کرد: نقش زنان در دین اسلام یک نقش بسیار مهم و حیاتی و حیات بخش زندگی است. دشمن نمی‌خواهد این نقش در زندگی مسلمین و امت اسلام مؤثر و به حقیقت بپیوندد.

پهلو زاده ادامه داد: اگر بعد از ۴۶ سال دشمنی نظام سلطه و استعماری دنیا به سرکردگی آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه و به شهادت رساندن بیش از هزار نفر برای دختران و نوجوانان ما روشن می‌شود. وقتی ترامپ اعلام می‌کند که خلبان‌های ما ۲۲ سال برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران تمرین کرده اند این دشمنی‌ها با زبان خودشان بیان می‌کنند.

امام جمعه اهرم تصریح کرد: این یک موضوع از هزاران توانمندی و گوهرهای با ارزشی است که این ملت در درون خود ایجاد کرده است. غربی‌ها برای اینکه سبک زندگی خودشان تغییر نکند و بتوانند بیشتر از زنان و دختران بهره ببرند حجاب را برای زنان مسلمان که در کشور آنها بودند ممنوع کردند.

پهلوزاد اضافه کرد: فرمایش مقام معظم رهبری در دیدار قهرمانان و مدال آوران ورزشی و المپیادهای علمی است که به بخشی از دروغ‌های ترامپ قاتل پاسخ دادند. ترامپ اعلام می‌کند که اهل معامله با ایران است. حضرت آقا فرمودند معامله‌ای که با زورگویی نتیجه آن از پیش معلوم باشد معامله نیست، تحمیل است و ملت ایران زیر بار تحمیل نمی‌رود. دروغ دیگری که می‌گویند این است که ما طرفدار مردم ایران هستیم.

امام جمعه اهرم اضافه کرد: تحریم‌ها که سال‌هاست اعمال می‌کنند علیه مردم ایران است نه کشور دیگر بلکه علیه ملت ایران است و دروغی از این آشکارتر می‌توان گفت. م

وی تاکید کرد: قام معظم رهبری در پاسخ دروغ دیگر امریکایی‌ها که می‌گویند ما با تروریسم می‌جنگیم؛ فرمودند: تروریسم آمریکاست. در این جنگ دوساله غزه بیش از ۷۰ هزار کودک و زنان و بیماران را از بین بردید در جنگ ۱۲ روزه بیش از هزار نفر را شهید کردید دانشمندان را ترور کردید دروغی بزرگ‌تر از اینکه با تروریسم می‌جنگند وجود دارد.

وی افزود: یک تقدیر و تشکری داشته باشیم از دانش آموزانی که در کنکور امسال تلاش کردند و به مراتب بالاتر تحصیل علم قدم گذاشتند و ان شاء الله با کسب علم و معرفت برای ساخت ایران اسلامی و پیشرفت تنگستان وارد عرصه خدمت و تولید شوند.

پهلوزاده ادامه داد: از خانواده‌هایی که فضای مطالعه و تحصیل را برای فرزندان فراهم کردند هم تشکر می‌کنیم و همچنین مجموعه آموزش و پرورش که این افتخارات حاصل تلاش‌های مربیان و مجموعه آموزشی و مدیریتی آموزش و پرورش شهرستان است تقدیر و تشکر می‌کنیم و ان شاء الله با تلاش مضاعف این افتخارها را افزایش بدهند.