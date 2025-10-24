امام جمعه بشاگرد: جوانان حافظ آینده انقلاب‌ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین غلامی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بشاگرد، اظهار داشت: خوش‌رفتاری با دیگران نشانه ایمان است و باید زندگی ما چنان باشد که با مرگمان رستگار شویم.

وی افزود: اعتراض تاریخی امام خمینی (ره) به قانون کاپیتولاسیون، حفظ استقلال و عزت ملی را از آموزه‌های مهم دینی و تاریخی دانست، تأکید کرد: پیام امام امروز نیز زنده است و ملت ایران باید در برابر هرگونه سلطه بیگانگان مقاوم بماند.

امام جمعه بشاگرد همچنین هفته بسیج دانش‌آموزی و روز پرستار را گرامی داشت، افزود: پرستاران را مظهر صبر، فداکاری و عشق به خدمت معرفی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامی اضافه کرد: نسل جوان با روحیه خدمت و ایثار می‌تواند آینده انقلاب اسلامی را تضمین کند.

حجت‌الاسلام غلامی در پایان بر اهمیت پدافند غیرعامل برای حفظ امنیت ملی و زیرساخت‌های حیاتی تأکید کرد و از دستگاه‌های اجرایی خواست هشدارهای مرتبط را جدی بگیرند.