حسینی: بزرگترین امید دشمن ایجاد اختلاف و آشوب در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدسعید حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کاشان با اشاره به یاوه گویی های ترامپ اظهار کرد: به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد می‌کنیم برود شلوغی‌های کشور خود را آرام کند.

وی با اشاره به اعتراضات مردم آمریکا ابراز داشت: در ۵۰ ایالت آمریکا و در بیش از دو هزار و ۵۰۰ نقطه مردم معترض به خیابان‌ها ریختند که نسبت به افزایش تورم در آمریکا اعتراض داشتند.

امام جمعه کاشان با اشاره به عدم موفقیت آمریکا و اسرائیل در حمله نظامی به ایران تصریح کرد: بزرگترین امید دشمن در شرایط کنونی ایجاد اختلاف و آشوب در کشور است که باید مسئولین آگاه باشند.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین دشمن دولت آمریکا خود مردم آمریکا است، گفت: مردم آمریکا به زودی رژیم این کشور را به زانو در می‌آورند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به جنگ افروزی‌های اسرائیل و آمریکا در سطح منطقه و جهان گفت: مردم آمریکا به زودی خواهند فهمید که اختیار کشورشان را صهیونیست‌ها در دست داشتند.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین سرمایه ایران مردم متعهد و مسلمان این کشور است، افزود: مسئولین باید تلاش کنند تا مشکلات مردم را به خصوص در معیشت و اقتصاد حل کنند.

امام جمعه کاشان با اشاره به برگزاری از مشکلات در کاشان خاطرنشان کرد: هفته قبل تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان بدون خوابگاه بودند که تجمع هم داشتند و مسئولین شهرستان باید مراقب باشند که دشمن به خواسته‌های دانشجویان رسوخ نکند.

وی با اشاره به فرارسیدن روز پرستار خاطرنشان کرد: پرستاران عزیز یک سری مطالبات دارند که باید به آنها رسیدگی شود.