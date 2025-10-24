امام جمعه زابل از اقدام سریع دستگاه قضا در حادثه مرز میلک تشکر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید پوراندخت در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زابل با اشاره به مناسبت‌های ملی و دینی، از جمله سالروز تأسیس سازمان ملل و اعتراض تاریخی امام خمینی به کاپیتولاسیون، همگان را به رعایت تقوای الهی فراخواند و بر لزوم توجه به حقوق مرزنشینان تأکید کرد.

امام جمعه زابل با اشاره به حادثه تلخ در مرز میلک، که در آن به یک زن سالمند اهانت شده بود، از اقدام سریع دستگاه قضائی در بازداشت سرباز خاطی و فرمانده‌اش قدردانی کرد و خواستار رسیدگی قاطع به این موضوع شد.

وی از تلاش‌های شبانه‌روزی مرزبانان غیور نیز تقدیر کرد و هشدار داد که دشمنان از کوچک‌ترین لغزش‌ها بهره‌برداری می‌کنند.

امام جمعه زابل با انتقاد از بسته بودن مرزها به روی مردم و باز بودن آن برای مافیا، خواستار بازنگری در سیاست‌های مرزی شد.

وی همچنین خواستار باز شدن مرزها برای مردم، اختصاص یارانه مرزنشینی، سهمیه سوخت برای همه و حذف قبض‌های سنگین آب و برق برای خانوارهای مرزنشین شد.

امام جمعه زابل از مسئولان خواست مردم سیستان و بلوچستان را ستون‌های کشور بدانند و به مطالباتشان توجه کنند.