آیین ملی بزرگداشت حافظ در زابل برگزار می شود

«محمد رکوعی» رئیس دانشگاه زابل در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه زابل میزبان آئین ملی بزرگداشت حافظ با حضور جمعی از اندیشمندان برجسته داخلی و خارجی خواهد بود. این برنامه با هدف تقویت هویت ایرانی اسلامی و ترویج زبان و ادب فارسی برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: این رویداد با همکاری وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی و وزارت آموزش‌وپرورش برگزار می‌شود و دانشگاه زابل به عنوان دبیر منطقه هشت کشور، مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارد.

رکوعی تصریح کرد: در این مراسم استادان برجسته‌ای از ایران، آلمان و تاجیکستان حضور خواهند داشت. از جمله میهمانان این برنامه می‌توان به پروفسور کنعانی، حافظ‌پژوه برجسته مقیم آلمان، پروفسور اشرف‌زاده از چهره‌های ادبی ایران، و آیت‌الله دریاباری از عرفای شاخص کشور اشاره کرد. همچنین پروفسور اسرافیلی نیا، رئیس دانشگاه جامع تاجیکستان، و دکتر شاه‌منصور میرزایف از ادیبان برجسته تاجیک به‌صورت برخط در این رویداد حضور خواهند داشت.

رئیس دانشگاه زابل خاطرنشان کرد: اجرای زنده موسیقی سنتی، نمایشگاه خوشنویسی آثار اساتید زابل و نمایشگاه صنایع‌دستی هنرمندان سیستانی از دیگر بخش‌های این جشنواره است.

وی ابراز داشت: این آئین روز شنبه سوم آبان‌ماه ساعت ۱۷:۳۰ در سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه زابل برگزار می‌شود و حضور برای علاقه‌مندان آزاد است.