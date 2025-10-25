اسکندری: ۷۵۰ کیلوگرم فرآورده دامی غیرمجاز در زاهدان جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اسکندری گفت: در پی بازرسی‌های مستمر کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی، مقدار ۷۵۰ کیلوگرم مرغ و شنیسل تازه به دلیل نداشتن هویت و مدارک بهداشتی لازم، شناسایی و ضبط شد.

رئیس اداره دامپزشکی زاهدان ادامه داد: این اقدام در راستای حفظ سلامت عمومی جامعه و کنترل دقیق زنجیره تأمین فرآورده‌های خام دامی انجام گرفت. محموله‌های کشف‌شده برای انجام آزمایش‌های میکروبی به آزمایشگاه ارسال شده و تا اعلام نتایج در قرنطینه نگهداری می‌شوند.

اسکندری با تأکید بر لزوم خرید فرآورده‌های دامی از مراکز مجاز، از شهروندان خواست در هنگام خرید، به برچسب‌های تأییدیه بهداشتی و تاریخ مصرف محصولات پروتئینی دقت کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ به اداره دامپزشکی اطلاع دهند.