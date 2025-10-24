طلای کبدی المپیاد استعدادهای برتر به سیستان و بلوچستان رسید

«ادهم کرد زابلی» سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ششمین مدال طلای کاروان ورزشی استان در المپیاد استعدادهای برتر کشور، توسط پسران خوب کبدی کسب شد.
وی بیان کرد: این افتخار بزرگ نشاندهنده ظرفیتهای بالای ورزشی در استان است. در دیدار نهایی، تیم کبدی پسران سیستان و بلوچستان با نتیجه ۵۹ بر ۴۵ تیم همدان را شکست داد و قهرمان هفتمین دوره این رقابتها شد.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان افزود: تیم همدان به مقام نایبقهرمانی دست یافت و تیمهای گلستان و کردستان نیز بهصورت مشترک در جایگاه سوم ایستادند.
این دوره از رقابتها به میزبانی استان اردبیل و در سالن ورزشی حسین رضازاده برگزار شد.
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