  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۴۱

طلای کبدی المپیاد استعدادهای برتر به سیستان و بلوچستان رسید

طلای کبدی المپیاد استعدادهای برتر به سیستان و بلوچستان رسید

زاهدان - ششمین مدال طلای کاروان ورزشی سیستان و بلوچستان در المپیاد استعدادهای برتر کشور، توسط تیم کبدی پسران کسب شد و افتخاری دیگر برای ورزش استان رقم خورد.

«ادهم کرد زابلی» سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ششمین مدال طلای کاروان ورزشی استان در المپیاد استعدادهای برتر کشور، توسط پسران خوب کبدی کسب شد.

وی بیان کرد: این افتخار بزرگ نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای ورزشی در استان است. در دیدار نهایی، تیم کبدی پسران سیستان و بلوچستان با نتیجه ۵۹ بر ۴۵ تیم همدان را شکست داد و قهرمان هفتمین دوره این رقابت‌ها شد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان افزود: تیم همدان به مقام نایب‌قهرمانی دست یافت و تیم‌های گلستان و کردستان نیز به‌صورت مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

این دوره از رقابت‌ها به میزبانی استان اردبیل و در سالن ورزشی حسین رضازاده برگزار شد.

کد مطلب 6633033

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها