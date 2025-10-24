https://mehrnews.com/x39pC7 ۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۳۴ کد مطلب 6632988 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۳۴ بسته خبری شبانه ۲ آبان ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۴ میپردازیم. دریافت 12 MB کد مطلب 6632988 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه زابل از اقدام سریع دستگاه قضا در حادثه مرز میلک تشکر کرد طلای کبدی المپیاد استعدادهای برتر به سیستان و بلوچستان رسید امام جمعه سراوان: مرز به جای مافیا باید در اختیار مردم عادی قرار گیرد امام جمعه خاش: هوشیاری و همدلی رمز پیشرفت و آبادانی منطقه است ۳۰۰ نفر شتر از تالاب جازموریان خارج شد آیین ملی بزرگداشت حافظ در زابل برگزار می شود بسته خبری شبانه ۱ آبان ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان بسته خبری خبرگزاری مهر
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