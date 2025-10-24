چهارمین برد مقتدرانه شاگردان غلامی؛ اندونزی هم حریف ایران نشد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال نوجوان پسر ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین امروز (جمعه) از ساعت ۱۹ به وقت محلی در سالن الرفاع شهر ورزشی عیسی به مصاف اندونزی رفت. شاگردان غلامی در سه ست متوالی با نتیجه ۳ بر صفر و با امتیازهای (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۲۰) حریف خود را از پیش‌رو برداشتند.



پیش از این تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران در گروه مقدماتی موفق به شکست تیم‌های قطر و چین شده بود و روز گذشته هم در سومین دیدار موفق به شکست تایلند شد.



بلندقامتان ایران در شرایطی به چهارمین برد سه بر صفر مقابل اندونزی رسیدند که تاکنون در برابر تیم‌های چین، قطر، تایلند هم حتی یک ست واگذار نکردند.



تیم ملی والیبال نوجوانان پسر که به عنوان صدرنشین گروه F به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد، روز یکشنبه چهارم آبان در این مرحله به مصاف تیم مغولستان، تیم چهارم گروه E می‌رود.



شنتیا به‌نژاد، امیرمحمد رمضانی، امیر نادری، پارسا گله‌دار، محمدامین رحیمی، امیرمحمد رفیعی‌راد، مبین کلاسنگیانی، سید حسین زمانی، نیما باطنی، آرمین آسیایی، میرمحمد موسوی و مهدی سخاوی بازیکنان تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در این رقابت‌ها هستند.



مهدی اسلامی به عنوان سرپرست، عادل غلامی (سرمربی) فرهاد قائمی و فاضل شیرکوند به عنوان مربیان این تیم را همراهی می‌کنند.