به گزارش خبرنگار مهر، عادل غلامی پس از برد تیم ملی پسران والیبال ایران مقابل قطر و صعود به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، اظهار داشت: ما پارسال در بازی‌های آسیایی نوجوانان این تیم‌های آسیایی را با اختلاف نزدیک می‌بردیم اما در این یکسال با تمرینات مداوم همین تیم‌های آسیایی را با اختلاف زیاد بردیم و خداراشکر پیشرفت کردیم و امیدوارم این مسیر رو به پیشرفت را ادامه دهیم.

وی افزود: والیبال ما چندین سال است جزو قدرت‌های اول آسیاست و همواره در والیبال حرفی برای گفتن داشتیم و داریم اما این اتفاق امسال به گونه دیگری رقم خورد. پاکستان و ازبکستان رقیب اصلی ما هستند و در رده پایه والیبال نتایج خوبی کسب می‌کنند و تیم باکیفیتی هستند. همچنین تیم تایلند و اندونزی را بد ندیدم.

سرمربی تیم ملی والیبال درخصوص اتفاق ناگواری که برای صابر کاظمی افتاد، گفت: جامعه والیبال برای اتفاقی که برای صابر کاظمی افتاد شوکه شد و از مردم ایران می‌خواهیم برای او دعا کنند و امیدوارم صابر سلامتی خود را بدست بیاورد و سلامت به کشورمان برگردد.