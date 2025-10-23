سومین پیروزی متوالی شاگردان غلامی؛ تایلند هم حریف بلندقامتان ایران نشد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال نوجوان پسر ایران در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین امروز (پنجشنبه) از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه به وقت محلی در سالن الرفاع شهر ورزشی عیسی به مصاف تایلند رفت.
شاگردان غلامی در سه ست متوالی با نتیجه ۳ بر صفر و با امتیازهای (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۰ ،۲۵ بر ۱۶) حریف خود را از پیشرو برداشتند.
تیم ملی والیبال نوجوانان در ادامه دور دوم گروهی، فردا از ساعت ۱۹ به وقت محلی باید به مصاف اندونزی برود.
پیش از این تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران که با تیمهای چین و قطر در گروه دوم مقدماتی همگروه بود، در نخستین بازی خود موفق به شکست چین شد.
شاگردان غلامی در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی به مصاف قطر رفتند و سه بر صفر این تیم را هم از پیش رو برداشتند.
شنتیا بهنژاد، امیرمحمد رمضانی، امیر نادری، پارسا گلهدار، محمدامین رحیمی، امیرمحمد رفیعیراد، مبین کلاسنگیانی، سید حسین زمانی، نیما باطنی، آرمین آسیایی، میرمحمد موسوی و مهدی سخاوی بازیکنان تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در این رقابتها هستند.
مهدی اسلامی به عنوان سرپرست، عادل غلامی (سرمربی) فرهاد قائمی و فاضل شیرکوند به عنوان مربیان این تیم را همراهی میکنند.
