به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، عادل غلامی پس از پیروزی تیمش مقابل تایلند در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان اظهار داشت: ما یک برآورد و آنالیز خوب از تیم حریف داشتیم و امروز با سرویس‌های خوبی که زدیم، تقریباً کارهای ترکیبی تیم حریف را از کار انداختیم.



وی گفت: در نهایت آنها را خیلی خوب دفاع کردیم و خدا را شکر در بخش حمله هم عملکرد خوبی داشتیم و موفق شدیم پیروز میدان شویم.



غلامی در مورد بازی فردا مقابل اندونزی گفت: قطعاً اندونزی از سه تیمی که تاکنون با آنها بازی کرده‌ایم (بحرین، قطر و تایلند) بهتر خواهد بود و حریف سرسختی است. این بازی راحتی نخواهد بود و باید حریف را به‌صورت دقیق آنالیز کنیم.



غلامی درباره سطح مسابقات بازی‌های آسیایی جوانان تصریح کرد: سطح رقابت‌ها در حد آسیاست و در تمامی ادوار، حتی در رده بزرگسالان نیز شرایط به همین صورت است. تصور نکنید چون در رده پایه برگزار می‌شود، سطح مسابقات پایین‌تر است؛ شرایط برای همه تیم‌ها یکسان است.



وی افزود: اما جا دارد از بازیکنانم تشکر کنم که در هر سه بازی با تمام توان به میدان رفتند و به تیم‌های حریف احترام گذاشتند. در ادامه مسابقات نیز با همین روحیه و تمام توان به میدان خواهیم رفت.