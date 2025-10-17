عبدالرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تیم والیبال شهرداری ارومیه و شرایط برگزاری لیگ برتر اظهار داشت: تیم ما از جمله تیم‌هایی بود که خیلی زود تمرینات خود را آغاز کرد. از ۱۲ مرداد تمرینات را شروع کردیم و با نظم و جدیت پیش رفتیم. تاکنون حدود ۶ دیدار تدارکاتی انجام داده‌ایم و آماده شروع لیگ بودیم. متأسفانه سه بازیکن من در جریان مسابقات چهارجانبه تدارکاتی در چادرملو مصدوم شدند. جواد حسین‌آبادی دچار پیچ‌خوردگی مچ پا شد، سلیم چپلی از ناحیه ساق پا آسیب دید و فرشاد اوصالو که یکی از بازیکنان جوان و قدرتمند ماست نیز مچ پایش آسیب دید. بنابراین اگر هفته اول لیگ برگزار می‌شد، ما این سه بازیکن را در اختیار نداشتیم. از این نظر می‌توان گفت تعویق لیگ تا حدودی به نفع ما شد، چون بازیکنان مصدوم فرصت بازگشت خواهند داشت.

سرمربی تیم شهرداری ارومیه خاطرنشان کرد: البته خود من به تعویق لیگ والیبال رأی دادم، چون نتیجه تیم ملی در بازی‌های کشورهای اسلامی اهمیت زیادی دارد و فدراسیون باید فرصت کافی برای آماده‌سازی بازیکنان فراهم کند. با این حال، اگر مانند برخی کشورها تیم‌های جوانان یا نوجوانان را به رویدادهای بین‌المللی می‌فرستادیم، می‌شد لیگ را بدون وقفه ادامه داد اما این مسابقات برای وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک اهمیت زیادی دارد.

علیزاده درباره عملکرد فصل گذشته تیمش گفت: پارسال تیمی جوان، جنگنده و منسجم داشتیم که با سیستم مشخص و سریع بازی می‌کرد. بازیکنانم واقعاً اجرای خوبی از سیستم تاکتیکی داشتند و ما در بسیاری از بازی‌های رفت و برگشت پیروز شدیم. اما در مرحله پلی‌آف، شرایط ۵۰-۵۰ بود و از آنجا که میزبان نبودیم، کار کمی سخت شد. اگر در آن مرحله میزبانی داشتیم، شاید شرایط فرق می‌کرد و بازی سوم هم برگزار می‌شد.

وی افزود: تیم والیبال فولاد سیرجان که حریف ما در پلی‌آف بود، سال‌ها تجربه حضور در فینال داشت و طبیعی است که تجربه بر جوانی غلبه کند. با این حال، از عملکرد بازیکنانم رضایت دارم. امسال هم با وجود اینکه در نقل‌وانتقالات کمی دیر شروع کردیم، تیم نسبت به سال گذشته تقویت شده است. امیدوارم مانند فصل گذشته، والیبال زیبا و تماشاگرپسندی ارائه دهیم تا مردم از بازی‌های ما لذت ببرند. نتیجه‌گیری و برد و باخت موضوعی جداست، ولی هدف ما اجرای والیبال باکیفیت است.

سرمربی شهرداری ارومیه در خصوص افزایش تعداد تیم‌های لیگ برتر عنوان کرد: برگزاری لیگ با ۱۴ تیم شرایطی نرمال و قابل‌قبول دارد. اگر تعداد تیم‌ها به ۱۶ یا ۱۸ تیم هم برسد و دو گروهی برگزار شود، باز هم می‌تواند مفید باشد. ما نیاز داریم بازی‌های زیاد و باکیفیت داشته باشیم تا سطح والیبال کشور و در نهایت تیم ملی ارتقا پیدا کند. هرچه بازیکنان بیشتر بازی کنند، به‌ویژه جوان‌ترها، کیفیت فنی و تجربه‌شان افزایش می‌یابد. در حالی که بسیاری از بازیکنان باتجربه ما لژیونر هستند و در لیگ‌های خارجی، جام حذفی و چلنج‌کاپ حضور دارند و مسابقات زیادی تجربه می‌کنند، باید در ایران هم با افزایش تعداد و کیفیت بازی‌ها، فرصت رشد برای بازیکنان فراهم شود تا در همه رده‌ها نتایج قابل قبولی کسب کنیم.

علیزاده همچنین درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایران در قهرمانی جهان اظهار داشت: به نظر من تیم ملی در دو رویداد لیگ ملت‌های والیبال و قهرمانی جهان عملکرد قابل‌قبولی داشت. بازیکنان شاداب بودند و برنامه‌ریزی که آقای پیاتزا انجام داده‌اند بسیار حرفه‌ای است. او یکی از بهترین مربیان خارجی هستند که به ایران آمده‌اند و سبک کاری نوینی دارند. تمرینات تیم ملی اکنون مطابق با سیستم روز والیبال باشگاهی ایتالیاست و این نشان از تفکر علمی و به‌روز دارد. اما در مدت شش ماه، هیچ تیمی نمی‌تواند بیش از این پیشرفت کند. بازیکنان هم در همین زمان کوتاه پیشرفت چشمگیری داشته‌اند، اما نباید انتظار معجزه داشت. به هر حال کیفیت تیم ملی در مسیر رشد قرار دارد و به نظرم آینده روشنی در انتظار والیبال ایران است.