  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۳ آبان ۱۴۰۴، ۲:۱۰

مادورو: جنگ روانی آمریکا مانند همیشه شکست خواهد خورد

رئیس جمهور ونزوئلا با اشاره به اینکه آمریکا مشغول هدایت یک کارزار مداوم جنگ روانی برای بی‌ثبات سازی ونزوئلا است، تاکید کرد که آمریکا مانند همیشه شکست خواهد خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در یک سخنرانی ملی در تلویزیون دولتی، گفت که آمریکا همچنان از طریق ارعاب نظامی و جنگ اطلاعاتی ونزوئلا را تهدید می‌کند.

وی اعلام کرد: ما به صورت روزانه توسط امپراتوری آمریکا تهدید می‌شویم و این یک جنگ روانی روزانه است. اظهارات بیان می‌شوند. آنها کشتی را جابجا می‌کنند، موشک را جابجا می‌کنند. هدف آنها تغییر حکومت است، اما آنها مانند همیشه شکست خواهند خورد. مردم ونزوئلا بیدار، آگاه و مصمم به دفاع از میهن خود هستند.

رئیس جمهوری ونزوئلا تأکید کرد که اتحاد بین مردم و نیروهای مسلح همچنان ناگسستنی است و این امر سنگ بنای دفاع ونزوئلا در برابر تلاش‌های خارجی برای براندازی استقلال آن را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: ارتش و مردم ما یکی هستند. ما با هم، با عقل، آرامش و عزم انقلابی از سرزمین خود دفاع خواهیم کرد.

مادورو در پایان گفت: تهدیدهای امپراتوری ما را نخواهد ترساند. ونزوئلا آزاد، مستقل و باوقار باقی خواهد ماند؛ مهم نیست آنها چند کشتی یا موشک جابجا کنند.

